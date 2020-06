Los posibles onces titulares de Real Madrid y Valencia

El Valencia CF se está jugando la Champions y el Real Madrid el título de LaLiga, los dos equipos afrontan este choque en unas circunstancias excepcionales e inéditas, se disputará sin aficionados, en el estadio de la ciudad deportiva de Valdebebas y con ausencias importantes en los dos equipos que condicionan las propuestas de Zidane y Celades, en especial la baja de Gabriel Paulista.

El técnico valencianista tiene el foco puesto en la defensa, en la que no tiene a Garay, lesionado de larga duración, ni tampoco a Paulista, con el que ha preferido no arriesgar debido a los problemas musculares que arrastra desde los últimos entrenamientos previos al Derbi. Cono centrales tiene a Diakhaby, Mangala, Hugo Guillamón y Javi Jiménez, aunque también valora incrustar en el dentro de la retaguardia a Francis Coquelin. La recuperación de Gayà en el lateral izquierdo supone un alivio, en la derecha actuaría Daniel Wass y en el centro la decisión apunta a Coquelin junto a Hugo Guillamón, con lo que se confirmaría el paso de Diakhaby a la nevera. No sería una defensa de altura, eso sí.

Por delante recupera a Kondogbia, sancionado en el partido anterior y que podría entrar en el equipo para formar dupla con Parejo. Para las bandas vuelve a contar con Ferran Torres en condiciones de participar desde el inicio, bien con Guedes o seguramente con Carlos Soler, es otra de las decisiones importantes. Arriba, Rodrigo es fijo. En el Derbi actuó de salida con Maxi Gómez y después con Gameiro, falta ver qué papel concede el técnico a su fondo de armario: Cheryshev, Kang In Lee, Manu Vallejo y Sobrino fundamentalmente. En la portería, Cillessen.



También para Zinedine Zidane supone un respiro la recuperación de Dani Carvajal, entre algodones desde el partido de Ipurua por una torcedura de tobillo. No tiene otro lateral derecho en la plantilla y son baja Nacho y Lucas Vázquez, dos de los futbolistas que suele adaptar a esa posición. Varane y Sergio Ramos son fijos y en la izquierda gana enteros la teoría de que dará entrada a Ferland Mendy para que descanse Marcelo, o para cubrirse de las acometidas de Ferran Torres.

Casemiro, apercibido, es otra de las dudas, con Kroos y Valverde fijos. Por delante, la lógica apunta a que no jugarán ni Bale, algo tocado y cuestionado, ni Vinizius, sino que lo harán Isco, Hazard y Benzema. Rodrygo y Marco Asensio pueden tener minutos en los cinco cambios que puede realizar cada equipo.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Isco, Hazard y Benzema.

Valencia: Cillessen; Wass, Guillamón, Coquelin, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo y Maxi Gómez.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Alfredo Di Estéfano.

Hora: 22:00.