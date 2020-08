Dani Parejo responde a Ferran Torres

Dani Parejo ha sido presentado en el Estadio de La Cerámica. Acompañado por Fernando Roig, el centrocampista se ha mostrado ambicioso, también ha puesto el acento en la importancia del proyecto, en la presencia de futbolistas que ya conocía y de un entrenador como Unai Emery. "Ojalá podamos llegar a una final y ganar un título", ha asegurado. El presidente lo dejó claro: el presente y el futuro es groguet, eso es lo único que cuenta desde ya. En la rueda de prensa también hubo momento para preguntarle por Ferran, por la declaración del futbolista del Manchester City en la que aseguró que había echado de menos el apoyo del capitán en algunos momentos. Parejo no tuvo problema en dar su versión: "Para mi, Ferran es un magnífico futbolista, yo le he intento ayudar lo máximo posible, me aprece un grandísimo jugador. En el grupo que tenemos en la plantilla por teléfono se despidió y que menos que darle la enhorabuena y desearle toda la suerte del mundo, que se la merece".





Mira a la Champions

, dejó un buen titular y un tono conciliador. "Mi pasado es mi pasado. El Villarreal es un grande de España. Ojalá podamos ganar el primer título esta temporada", ha insistido. En su despedida como valencianista ya subrayó la importancia del proyecto , del ambiente familiar de la casa amarilla y también del equipo importante que se está armando.En una temporada que termina en Eurocopa, su reto también es ganarse un puesto en la Selección.Es un orgullo estar aquí y formar parte de la familia del Villarreal. Todo el mundo, jugadores que ya no están aquí y que son amigos míos me ha asegurado que voy a estar a gusto", indicóen referencia a Santi Cazorla o Roberto Soldado, que le han hablado muy bien de la tranquilidad con la que se trabaja en Vila-real."El club está haciendo un gran esfuerzo, no solo conmigo, sino con todos para desarrollar un gran proyecto con un entrenador que ha conseguido muchos títulos.y tanto el club como mis compañeros me tienen a su disposición en cualquier ámbito", añadió.También señaló quey que espera que el equipo haga "un gran año".. "Si es así, lo voy a afrontar. Nunca me escondo, soy participativo, me gusta llevar el tempo de partido y siempre he pedido el balón", indicó."Me ha traído hasta aquí el descaro y esa forma de jugar, por lo que es algo que no voy a cambiar.No son futbolistas cualquiera", indicó.y consideró al club como uno de los grandes de España, por lo que no es una casualidad que tenga muchos internacionales. "Ojalá este año podamos ganar el primer título", añadió.: "Creo que he elegido bien", puntualizó.. "Hablé con mis agentes y la primera opción era el Villarreal. Siempre he pensado a nivel deportivo más que ne donde vivir", concluyó Parejo, quien admitió que entre sus objetivos está ir a la selección y jugar la Eurocopa.El Villarreal ha apostado por dar un salto y como advirtió el juevesla apuesta pasa por mirar a la Champions, una zona de la que no han estado lejos esta temporada. Política de contrastes respecto a la de Mestalla.