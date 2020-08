Caso pagarés: La primera victoria de Javi Gracia y reunión a la vista

Todavía no ha empezado a rodar el balón y ya se puede decir que el entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, ha ganado un partido. Y ojo que no es un partido cualquiera, es un partido importante. El entrenador navarro ha mediado en favor de los jugadores en la primera crisis a la que se ha tenido que enfrentar y eso le ha hecho ganar puntos de cara a la plantilla. Gracia sale reforzado de la crisis de los pagarés.

El Valencia CF tiene serios problemas de liquidez y ha hecho una operación con un banco, concretamente con CaixaBank, que le deja el dinero para pagar a los futbolistas y él tiene que devolvérselo a esta entidad bancaria en septiembre de 2021. A partir de septiembre de 2020 los futbolistas ya pueden cobrar el dinero que les adeuda el club, que es la segunda parte de las fichas que deberían haber cobrado el pasado mes de junio, y lo pueden hacer a través de pagarés. Pero sucede que los pagarés no están avalados ni por el Valencia CF –por ejemplo con ingresos de televisión- ni avalados personalmente por Peter Lim y por lo tanto si llegada la fecha del vencimiento de los pagarés, septiembre de 2021, el club de Mestalla no le ha devuelto el dinero a CaixaBanc, el banco se lo quitaría a los futbolistas. Lógicamente la plantilla al completo y al unísono se niega a aceptar esto y exige plenas garantías de cobro, pague o no le pague el Valencia CF a la entidad que le ha prestado el dinero.

El entrenador le ha hecho ver al club, y al presidente que la postura de los jugadores es coherente y sobre todo, que tiene que encontrar una solución, algo que la plantilla ha agradecido, al tiempo que les ha dicho a los jugadores que entiende perfectamente su postura porque se trata de un trabajo que ya han hecho y que el club no les ha pagado todavía y que encima no les ofrece garantías absolutas de cobro. Fuentes del club aseguran a este periódico que el gesto de Javi Gracia "ha sido muy bien valorado por los futbolistas". Y conviene señalar que en este asunto, van todos los futbolistas de la mano, y que los pesos pesados del vestuario han insistido al resto para hacerles ver que es vital que el club vea que no hay fisuras y que están todos juntos. En la reunión del pasado martes en la ciudad deportiva entre el presidente Anil Murthy y los capitanes no hubo una solución, pero el club trabaja ahora para volver a hacer una propuesta a los futbolistas y lo hace con la esperanza de encontrar el acuerdo.



Reunión Murthy y Gracia

Está previsto que Murthy y Javi Gracia se reúnan próximamente para abordar este asunto, que el entrenador considera capital para que los jugadores puedan centrarse únicamente en cuestiones futbolísticas. En el encuentro también abordarán temas de planificación deportiva con especial hincapié en las próximas salidas. A partir de ellas, puede haber llegadas. De momento Rodrigo y Cillessen son los futbolistas que están en la rampa de salida pero por el holandés no hay ninguna oferta...

