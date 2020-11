Yunus Musah adelanta a Ferran Torres y Kang In Lee

Todo sucede a velocidad de vértigo en la vida del joven Yunus Dimoara Musah, la misma que exhibió sobre el césped de Mestalla el pasado 1 de noviembre, cuando sorprendió a propios y extraños con una carrera y un gol en el partido ante el Getafe que dieron la vuelta al mundo. Futbolísticamente ya se había hecho adulto antes de tiempo, pero hoy puede decir también que es mayor de edad a todos los efectos. Nacido en Nueva York el 29 de noviembre de 2002, este domingo cumplió 18 años convertido ya en jugador del primer equipo y con diez partidos en LaLiga a sus espaldas, una precocidad única al menos en la historia moderna del Valencia CF, superando la irrupción de jugadores como Ferran Torres y Kang In Lee hace dos temporadas.

El Valencia CF incorporó a Yunus en el verano de 2019 procedente del Arsenal, una apuesta del entonces coordinador del área técnica Pablo Longoria que muy pronto ganó protagonismo en la Academia y en el club. A caballo durante su primera temporada entre el Juvenil y el VCF Mestalla, con solo 16 años Musah fue incluido en septiembre por el Valencia en la lista A para la fase de grupos de la Champions League. Esa temporada no llegaría a debutar con el primer equipo, participó en 17 partidos con el filial en Segunda B y en los 6 de la fase de grupos de la UEFA Youth League.

La pretemporada de 2020, sin embargo, iba a marcar un antes y un después en su vida y en su emergente carrera. El club decidió incluirlo entre los jóvenes que trabajarían en este atípico verano con Javi Gracia, que no tardó en echarle el ojo desde el primer día. El jugador, aunque todavía luce el dorsal 30, no solo se quedó en el primer equipo sino que fue titular en el estreno de la temporada y con el paso de las jornadas se ha convertido en uno de los fijos para el técnico.



No fue el del Atlético su mejor partido, entre eso y la derrota con esa desgraciada jugada en que el balón se coló tras golpear en Toni Lato no habrá sido el cumpleaños feliz que habría deseado Yunus para este domingo, pero sus datos son demoledores. Antes de cumplir los 18 ha sumado 10 participaciones en LaLiga, 9 de ellas como titular, en las que se convirtió además en el segundo futbolista más joven en anotar un gol en la historia del Valencia CF, con 17 años y 338 días. El día de su 18 cumpleaños, Kang In sumaba 8 partidos con el primer equipo, 6 en las primeras eliminatorias de la Copa que no ha tenido Musah y solo 2 en LaLiga. En el caso de Ferran, 4 en Liga, solo uno como titular, y otros 3 en la Copa del Rey.

Son unos números y una progresión que le han valido para convertirse también en internacional absoluto con la selección de Estados Unidos, con la que ha disputado ya dos partidos. Tiene contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2022, cuando habrá cumplido 20 años, pero las dos partes están manos a la obra para ampliar esa vinculación, adecuar sus condiciones a las de un futbolista de la primera plantilla y blindarlo de cara al futuro. Tratándose de Yunus Musah no hay que demorarlo mucho, el futuro es hoy.