"Hemos ensayado los penaltis con casi todos los jugadores"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey contra el Terrassa. Estas han sido sus palabras:

¿Cómo afecta que haya otro caso positivo?

Creo que nos afecta como a todos. Es cierto que hemos tenido recientemente algunos de ellos. Todos los casos son diferentes, este último caso era un poco más inesperado porque no había estado expuesto a una situación de mayor riesgo, pero lo acepto con preocupación por la salud y por los inconvenientes que eso tiene de cara a la preparación del partido. Deseando un a pronta recuperación. Ya tenemos a Kang In que ya puede entranar, a ver si se pone pronto en condicones y podemos contar con él. Recuperar primero al jugador persona y cuanto antes disponga de más jugadores, mejor.

En este club pasan muchas cosas. Aquí se le sugirió a Marcelino que tirase la Copa. ¿Le han dicho algo? ¿Si lo hicieran cuál sería su postura?

Nadie me ha comunicado nada referente al objetivo de la Copa, pero como profesional queremos llegar lejos y si es posible ganarla. Es el objetivo que todos tenemos y que nos ilusiona, pero todos los partidos que jugamos queremos ganar, queremos ganar siempre. No concibo que antes de empezar una competición se entiende que esa competición no se deba de ganar .

Con los casos que están teniendo... ¿Están teniendo secuelas para volver?

Según el caso, en pretemporada venían de descanso y al adaptación fue más costosa, pero depende de la sintomatología de cada uno. Si se ha sufrido más que otro. Cheryshev fue una recuperación inemadiata, ahora con Kang In también puede tener una vuelta rápida y esperemos que todos los casos sean asintomáticos.

Manu Vallejo después de sus actuaciones en Liga, ¿va a tener continuidad?

Ha tenido más minutos en los últimos partidos, ha tenido actuaciones más destacadas, viene haciendo un buen trabajo y los minutos que tiene son de ayuda al quipo y rendimiento. En cuanto a su continuidad en la Copa, es cierto que no estamos sobrados de jugadores en esa parte de ataque y que aunque queramos rotar y dosigicar jugadores otros que están teniendo más minutos tambien van a tener que participar. Manu, como todos los jugadores disponibles, van a estar en esa convocatoria de 20.

¿Le gusta este formato de Copa?

Creo que con el nombre no se gana a nadie, hay que hacer nuestro trabajo y habrá que hacer muchas cosas bien. Vamos con esa mentalidad sabiendo que como se relaje el equipo de mayor categoria, mcuhas veces sufre e incluso pierde. En el pasado reciente del equipo viene de pasar eliminatorias de Segunda B en penaltis o prórrogas, todos sabemos que lo pueda pasar. Me gusta mucho más este formato, es más atractiva y es más justa entre comillas, me parece un formato muy acertado.

¿Cómo prepara el partido? ¿Van a jugar muchos jugadores del filial?

Tratamos de prepararlo como todos los partidos, de la mejor manera posible, con tan poco tiempo entre un partido y otro hay que recuperar , reorientar el tiempo de trabajo a lo que nos vamos a encontrar y tratar que el jugador se sienta con la información necesaria y el trabajo necesario para sentirse dominador. Hoy hemos hecho una parte del entrenamiento en campo sintético y tratar de que el jugador vaya anticipando lo que puede ser el partido. Ademas, está la normativa de un mínimo de 7 jugadores de primer equipo, contaremos con los jugadors con ficha de filial, pero vamos a tener una limitación, haremos un equipo compensado y competitivo para pasar la eliminatoria.

¿Percibe que desde el entorno hay una exigencia mayor sobre usted?

Claro que es normal, lo veo normal, no lo veo nada diferente o nada injusto, cuando se gana hay valoraciones más favorables y positivas en torno al equupo y cuando no se gana es lógico que suceda. Yo soy muy exigente conmigo mismo y no necesito que nadie me recuerde mi responabilidad y que el equipo juegue mejor y consiga mejores resultados, yo doy lo máximo ganando, empatando y perdiendo hasta el último día que entrene aquí y hasta cuando ya no tenga más fuerza. Sigo con esa ilusión y con esas ganas de que el equipo juegue mejor que entiendo que es el motivo de la críticas y ese es nuestro trabajo, tengo que aceptar todo lo que se dice.

¿Cómo condiciona el césped artificial?

La superficie siempre es importante no es lo mismo césped artificial que cesped natural. Tampoco es lo mismo de última generación que otro más pelao y castigado, en eso estamos. El jugador es importante que tenga esa sensación del bote, el control es más difícil, no me gusta machacarlos, pero sí era bueno tener esa experiencia para estar preparado, no tenía sentido castigar las articulaciones de los jugadores porque era un contrasentido.

¿Han ensayado penaltis?

Hemos ensayado penaltis, los hacemos durante bastantes entrenamientos, hay varios lanzadores que se quedan, hoy lo hemos hecho con casi todos los jugadores, es algo que puede suceder y es bueno tener esa confianza de cara al momento de hacerlo más allá del efecto negativo de prepararlos. Es una parte del juego y hay que eastar preparados.

¿Cómo están los lesionados Guillamón y Gayà? ¿Y Cillessen y Gameiro?

Jose y Hugo están entrenado, van haciendo cosas, pero no están para competir y vamos a ver si llegan al sábado, yo soy optimista. Jasper está en su proceso de largo período, es una alegría verle con esa predisposición a la recuperación y esa alegría a pesar de estar en ese momento, va poco a poco. Luego Kevin a pesar de tenerlo a parte del equipo, su lesión es bastante pequeña, pero no sera una lesión de mucho tiempo y en breve podría estar para entrenar en el equipo. Ahora, el caso de Lato, a ver cómo evoluciona, Maxi con su rodilla que hay que cuidar... y creo que a nivel de lesiones no tenemos más gracias a dios.