"No sé si van a salir o venir jugadores, creo que no lo sabe nadie"

Javi Gracia ha comparecido en la rueda de prensa telemática previa al partido de LaLiga del sábado (16:15) contra el FC Barcelona en el Camp Nou. El técnico del Valencia CF ha repasado los temas de actualidad del club dos días después de la pobre imagen del equipo en Terrassa ante un Tercera División. Estas han sido sus palabras:

Se ha visto un centro del campo que no genera fútbol. ¿Por qué? ¿Va a cambiar algo?

Pensar sobre difirentes opciones de cambio de sistema de juego siempre uno le da vueltas, pero en este caso, cuando hablamos de generar juego no hay que responsabilizar a los centrocampistas, es una labor de todo el equipo y empieza desde el portero, es una responsabilidad compartida, es algo localizado, que está asumido y que tenemos que trabajar y en eso estamos trabajando y confiío que que vayamos haciéndolo mejor día a día.

¿Consideras que con la imagen mala del equipo, el club se plantease tu destitución?

No es mi labor.

¿Lo considerarías lógico?

No es mi labor, no tengo que considerar nada, no es mi labor.

¿Cómo ha preparado el choque contra el Barcelona?

Hay muchos partidos en pcoos días, hay 4 en 11 días y lo más importante es llegar de la mejor manera y para eso, después de esfuerzos intensos, lo más importante es recuperar bien a los jugadores y en las sesiones que podamos disponer de todos aprovechar el tiempo de trabajo como así ha sido. Hoy hemos podido enfocar las tareas a ese partido con todo tipo de trabajo de apoyo de vídeos y charlas para estar bien preparados.

Siempre ha dicho que le queda lejos el mercado, pero ¿le refuerza todavía más el partido de la Copa para pensar que hay que ir al mercado? ¿Ya se ha producido una reunion?

Resumiendo un poco todo, no me refiero a que quede lejos en el tiempo que no es así, es una cosa que ya he hablado sobre ello, llegó un punto en el que manifesté claramente mi situación y las necesidades del equipo, el club la sabe, el presidente, tomó las decisiones que creía oportuno y mi función quedó clara. Intentamos mejorar cada día. En la Copa tampoco estuvimos a un buen nivel, que es muy mejorable y todo lo que siga sobre ese partido va a sonar a excusa, por eso no quiero hablar de los condicionantes que tuvimos, pero jugamos con muchos jugadores no habituales que necesitan su tiempo y sus equivocaciones para crecer y es la plantilla que tenemos en el equipo. Con 4 partidos en 11 días tenemos que repartir minutos y sacar lo mejor de todos para pasar la eliminatoria y tener contra el Barcelona a más jugadores más frescos. Esa es la responsabilidad mía más allá de los jugadores que puedan salir que no lo sé y de los que pueden venir que no lo sé. No he tenido ninguna reunión ni sinceramente creo que la vaya a tener.

¿Cómo están Gayà y Maxi?

Los dos jugadores están disponibles y luego ya eligiremos las mejores opciones, pero los dos están disponibles.

¿Cómo ve al Barcelona?

Cada día lo veo mejor, está compitiendo mejor, está adquiriendo cada vez mejor nivel y fruto de ello la buena dinámica de resultados que lleva, el último contra una Real que es uno de los más potentes de la liga. Está en fase de crecimiento, con cambio importantes como el entrenador y creo que vosotros tenéis más información porque ya estuvo aquí.

¿Qué toca mañana, sufrir o disfrutar?

Es un poco de todo, para disfrutar hay que sufrir, en la vida en general, hay momentos para todo. Sin ánimo de generar polémica, quiero decir que estoy de acuerdo con las cosas que se dicen, hay muchas cosas a mejora y tratamos de trabajar para que eso mejore porque soy el máximo responsable y esperemos que cada vez el equipo juegue mejor, pero nuestra realidad es la de tener que competir y sufrir mucho los partidos para conseguir buenos resultados, va a ser una constante para nosotros y para muchos equipos de la Liga.

¿Hay jugadores que han dado un paso atrás en Terrassa?

Con el partdio del otro día ya manifesté que no estaba satisfecho con ese partido, no lo está nadie, ningún jugador, pero hay muchísimas cosas a mejorar. Lo sabemos. Si voy decir algo de los jugadores es romper una lanza en favor de ellos porque no es fácil, desde el portero hasta el último jugador, que han jugado pocos minutos y tengan que jugar en un campo como ese, es lógico que no den su mejor nivel, pero de ahí a lo que hicimos hay mucho trecho y se deben mejorar muchas cosas. No estuvimos a nuestro nivel, pero el apoyo al máximo a todos los jugadores que jugaron porque estamos en un proceso de crecimiento y de mejora y hay que pasar por esos sinsabores y sufrimientos que al final nos van a ayudar.

¿Qué supone la vuelta de Gayà para el equipo?

Es importante, muy importante por lo que aporta en el campo y fuera, por la personalidad, es uno de nuestros referentes, lo ha sido y lo va a seguir siendo y espero que lo sea por muchos años en el Valencia. En su ausencia Toni Lato ha hecho cosas muy buenas por el equipo, es un jugador que también valroemos muchísimo, pero José es un impulso que esperamos que nos ayuden a mejorar en la fase ofensiva y en defensa también.

¿Con el empate saldría satisfecho?

Antes de los partidos solo contemplamos la idea de ganar el partido, pero luego pasan muchas cosas y las valoraciones cambian. Nunca sabes, pero veo al equipo motivado e ilusionado y responsabilizado de la necesidad de los puntos que están en juego.

¿Qué Valencia vamos a ver en el Camp Nou?

Va a ver un poco de todo, vamos a intentar ser valientes y agresivos con y sin balón. Es lógico que la posesión cuesta retenela y habrrá que hacer un buen trabajo defensivo y eso conlleva ser muy agresivo en presión alta, ser disciplinado en bloque bajo porque el rival te va llevar a ello, hay que tener muy claro esos diferentes momentos y saber lo que nos toca hacer, pero nuestro objetivo es ser agresivos con y sin balón.

Ha dicho que no sabe si va fichar, que no sabe si se van a salir y que lo acepta con resignación. ¿Es así?

Yo ya he dicho lo que dicho, ya sabéis cuál es mi situación. No sé si van a salir jugadores, porque creo que no lo sabe nadie, y tampoco sé si van venir jugadores, esa es la realidad. Me insistís mucho y lo entiendo, pero yo digo lo que sé.

¿Va a afrontar el partido del Yeclano igual que el del Terrassa, después de ver lo que pasó?

Vamos a ver, tenemos a principio de año un partido de liga antes de la Copa, vamos a ver cómo está la plantilla, pero con esa frecuancia de partidos es necesario contar con la plantilla y contar con jugadores que tienen una frescura que otros no tienen y combinar todo eso lo vamos a seguir haciendo, aunque no sé en qué medida.

¿Cómo está el entrenador y el equipo anímicamente?

Para transmitir y convencer hay que estar convencido y tratamos de mantener el estado de ánimo constante y alto. Hay que ver la mejor oportunidad en el siguiente partido. Ese es el mensaje que siempre he mandado y con el que trabajamos cada día. Hay que trabajar con esa ilusión, con el optimismo de ver que los tres puntos son posibles. El partido del otro día tiene ese componente de alegría momentánea, pero sabíamos antes que solo había cosas que perder, nada que ganar. Pero fue esa alegría de sacar el partido adelante y creo que fue una expriemcia que es buena para fortalecer el equipo a pesar de todas esas cosas que debemos de mejorar.