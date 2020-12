"No tengo el control de los jugadores que van a salir y llegar"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en rueda de prensa telemática en la previa del partido de LaLiga de este martes (17:30) contra el Sevilla en Mestalla. El entrenador ha repasado la actualidad del equipo pocas horas después del empate contra el Barcelona en el Camp Nou. Estas han sido sus palabras:

No ha entrenado. ¿Cómo está Racic?

Uros ha venido un poco indispuesto y vamos a ver cómo evoluciona en las últimas horas, esperamos a mañana. Los demás se van a incorporar en breve, pero no estarán para este partido. Ni Hugo ni Gameiro ni Cillessen. (Más Lato)

¿El partido es un termómetro para ver dónde mira el equipo?

Nuestro termómetro es algo constante, son todos los partidos, los puntos valen igual, hemos hecho mejores partidos contra equipos que están arriba, pero no le damos más importancia a unos más que a otros, preparamos los partidos mejor posible y ese es el mejor camino para obtener buenos resultados, tratamos de poner el foco en el siguiente partido que creo que es la mejor manera de ser ambiciosos y llegar lo más lejos posible.

El equipo necesita empezar a ganar.

Claro que le doy importancia a nuestra situación actual, lo que digo es que dada la igualdad en la categoría, más importante que estar un puesto arriba o abajo, es intentar buscar la mejora de las cosas que debemos mejorar. Por ahí es, en el medio plazo, donde el equipo va a poder jugar mejor y estar mejor clasificado. Eso no quiere decir que no vea la clasificación, pero también veo la fecha y veo la igualdad. Quien quiera ser muy negativo verá la cercanía con el descenso y el más optimista verá que ganando un partido el equipo se pondrá en posiciones más altas, pero más allá de optimista o pesimista, lo que quiero ser es realista y trabajar de la mejor forma el día a día.

¿En qué estado está Hugo Guillamón?

Está en proceso de recuperación, está cerca de la vuelta, la semana pasada todos veíamos que podía estar antes, pero tuvimos un frenazo que no evolucionó tan bien y hemos tenido que seguir un proceso más lento, pero va por el buen camino y creo que llegará pronto.

¿Qué Sevilla espera en Mestalla?

Es un rival de entidad, que está jugando a gran nivel en todas las competiciones, con una gran plantilla y no puede ser de otra manera para competir así en tantas competiciones. Tiene diferentes recursos, con algunas ausencias por lesión, pero tienen diferentes registros con jugadores con más velociadad, más envergadura física, con recursos técnicos... es un equipo muy bien organizado, con poderío en el balón parado, es muy completo. Tiene jugadores con mucha experiencia que se manejan bien y que lo hace ser un equipo muy competitivo.

Dijo que no creía que iba a haber reuniones. ¿No cuentan con usted o no quiere saber nada y se desmarca?

Entiendo la situación, me limito a constestar a las preguntas y os contesto hasta donde puedo. En este tema ya he sido claro, no me gusta repertir siempre lo mismo todas las semanas. Ya he sido claro y no quiero distraer la atención sobre lo que es lo importante. Si alguien tiene que decir algo que lo diga, yo ya he sido claro y no quiero distraer el ambiente hacia lo que realmente es importante que es el partido.

¿Por qué crees que no te vas a reunir?

He contestado, pero igual no he contestado lo que queríais. Ya he sido claro en ese tema, en cuál es mi situación, lo que ha pasado antes y lo que ha pasado a partir del plazo de fichajes. El presidente ya ha dicho públicamente quien ha sido responsable de traer jugadores, el presidente ya se ha manifestado sobre ello y poco tengo que decir sobre eso.

¿Como entrenador del Valencia crees que es necesario reforzar la posición de central?

La valoración de lo que necesita el equipo ya lo hice en el momento oportuno y va vi las consecuencias que eso tuvo, la responsabilidad de la confección de la plantilla no es mía, no es mía, voy a dedicarme a entrenar con los jugadores que tengo. Ahora tengo una serie de jugadores que actúan en esa posición de central y mi responsabilidad es ayudarles a ser mejor día a día y tengo que sacar resultados con esos centrales. Si viene otra central, seguiré haciendo mi labor y que ese jugador rinda y nos ayude a conseguir resultados, pero no es mi responsabilidad.

¿Cuando Corona le pregunta por sus necesidades su respuesta cuál es?

Lo que habla con la gente del club no lo voy a decir, no sé si otra gente os puede contar o filtrar información, pero yo de fichajes no voy a hablar, hablo del partido de mañana.

El presidente dijo que iban a seguir las ventas en los próximos dos años. ¿El mayor temor es que no venga y sigan saliendo?

Me gustaría que los jugadores que tengo se mantuvieran, ya lo he dicho, no está bajo mi control, ha habido situaciones de salidas que no se esperaban y por eso cuando me hablas de plantilla yo digo que hasta donde sé os digo, pero no tengo el control de los jugadores que van a salir y que van a llegar. Me dedico a estar centrado en lo mío que tenemos mucho trabajo.

¿Cree que le van a hacer más caso a Corona ahora?

Tema de fichajes no voy a hablar más.

¿Está más contento por Gonçalo Guedes?

El otro día cuajó un gran partido al nivel del resto de compañeros y lo vimos a un muy buen nivel compartiendo delantera con Maxi, fue determinante en el partido. Muy exigente en trabajo defensivo y determinante en el ataque en transiciones rápidas, participó en todo tipo de acciones, todos los detalles los cuidó al máximo y cuajó uno de los mejores partidos desde que yo estoy aquí.

Guedes jugó de delantero. ¿Ha sido una petición expresa del jugador jugar arriba?

No, el jugador no pide nada. Entrena a diario y luego el entrenador en función de las necesidades del equipo tratamos de elegir el mejor once, contra el Barcelona entendimos que necesitábamos esa velocidad en las transciones porque sabíamos que había que aprovechar todos los espacios y necesitábamos gente con esa capacidad. En otros partidos podemos necesitar otro tipo de cosas y puede actuar en banda izquierda o en banda derecha porque es polivalente, tiene esa capacidad, sabiendo que el otro día lo hizo muy bien como punta.

¿Cómo ves a Diakhaby?

Lo veo muy bien, venimos de un partido donde es difícil destacar a alguien que no actuó a gran nivel, fue un partido completo a nivel colectivo e individual, Diakhaby no fue una excepción, a parte del gol que tuvo una gran importante, aportó en el trabajo defensivo haciendo las cosas muy bien y constante y estuvo a muy buen nivel.

¿Por qué tarda tanto en hacer cambios?

Hago los cambios cuando creo que son oportunos, no se trata de nada más, a algunos les parecen pronto, a otros tarde, uno quitaría a uno, a otros a otro... Esto es una constante. Yo trato de tratar de ser justo en mis decisiones. Trato de ser lo más acertado en las sustituciones, es algo muy normal, pero cada uno vemos una serie de cosas diferentes y tenemos opiniones diferentes, pero en este caso la que de momento vale es la mía.

El equipo responde mejor cuando se pone por debajo. ¿Hay algo de psicológico?

Lo que es destacable son las reacciones del equipo cuando ha estado por detrás del mercado que han sido bastante buenas. El equipo muestra ese orgullo y esa capacidad de reacción, pero para que eso ocurra se ha concedido en los comienzos que han sido malos que ya lo hemos criticado y valorado.

El equipo se ha hecho fuerte en la estrategia.

Desde luego que las cosas no se consiguen porque sí. En juego hay más cosas circunstanciales, pero a balón parado tratamos de cuidar los detalles, el córner era una jugada que hemos preparado, como la falta de Vitoria... esas jugadas las trabajamos. No siempre dan resultado, pero nos están dando un porcentaje alto de los goles y queremos seguir potenciándolo y por otro lado queremos mejorar los goles en desarrollo del juego que creo que es mejorable.

¿Está el equipo como intuía después del cierre del mercado?

Estamos como estamos, cuando empecé no me paraba a pensar cómo íbamos a estar en Navidad. Las cosas van cambiando y hay que ir adaptándose a cómo vienen las cosas, nuestra ilusión y ambición es siempre estar mejor, no estoy satisfecho, siempre hay una insatisfacción permanente porque queremos más y aspiramos a llegar a Navidades con tres puntos más. No soy mucho de mirar atrás ni de pensar en cómo voy a estar dentro de mucho tiempo, lo importante es el presente y si trabajo mi presente voy a tener un mejor futuro.