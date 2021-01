La peor primera vuelta en 38 años: "Insuficiente y pobre"

Se cierra una primera vuelta para olvidar: Solo 20 puntos en 19 jornadas. Hay que remontarse a la temporada 1982/83 para encontrar una todavía peor. La del gol de Miguel Tendillo que evitó el descenso a Segunda en la última jornada. Hace la friolera de 38 años. Javi Gracia le puso los calificativos: «Ha sido insuficiente y pobre». El técnico del Valencia mostró su decepción por el partido contra Osasuna y por un primer tramo del campeonato en el que el equipo no estuvo a la altura. El navarro dio a entender que muchas de las cosas que han pasado se explican desde el verano pasado, pero prefirió centrarse en el ahora y en intentar firmar una segunda vuelta mejor, empezando desde el domingo contra el Atlético. «Ha sido una primera vuelta insuficiente y pobre y cualquiera de esos calificativos corresponde con la realidad y más que buscar y mirar en el pasado las causas de todo esto, prefiero centrarme en el presente e ir mejorando cada día y que la segunda vuelta, desde el primer partido el domingo, sea mejor». Gracia cree que la llegada de fichajes podrá permitir que el equipo dé un salto de calidad de aquí a final de la temporada, pero la realidad es que hasta la fecha solo cuenta con la vuelta de Cristiano Piccini. De momento, prefiere no valorar el marcado. «Prefiero esperar para hacer valoraciones cuando se cierre el mercado como ya hice en la anterior ventana, espero que el trabajo del club dé sus resultados y podamos reforzar el equipo como se prevé».



Lo que faltó contra Osasuna

El técnico hizo una enumeración de todas las facetas de juego en las que su equipo no estuvo a la altura de Osasuna. Cree que el empate no es un paso atrás, pero esperaba mucho más. «No es la recompensa que nosotros esperábamos pero es cierto que seguimos sumando, aunque es insuficiente, seguimos sumando y tratando de mejorar. En el día de hoy siendo un poco autocrítico nos ha faltado ese saber jugar mejor en campo contrario, finalizar mejor, ser más agresivos ante las pérdidas, reaccionar mejor, ganar las disputas, una seria de cosas que ya sabíamos que había que ponerse al nivel de Osasuna si no queríamos sufrir». El técnico echó mucho de menos la precisión, la constancia y la agresividad con y sin balón que sí tuvieron los rojillos. «El rival como ya sabíamos, le ha metido mucha intensidad, nos han rematado bastante, nos han ganado bastantes disputas, bastantes segundas jugadas y con tener el balón no ha sido suficiente. El partido de hoy requería de esa posesión, que en ciertos momentos parecía que salíamos con más fluidez, pero en los metros finales hay que estar preciso y ser muy constante, hay que hacer desmarques de ruptura, dar opciones en espacios reducidos y ante las pérdidas hay que ser un equipo que reaccione rápido y bien.... En ciertos momentos lo hemos hecho, pero no hemos sido todo lo constantes que deberíamos sobre todo en los metros finales. Con ese dominio deberíamos haber sido más agresivos en los últimos metros. Fue un partido que pudo decantarse a nuestro favor también, pero seguimos sumando, es cierto que no era lo que queríamos, queríamos seguir con la dinámica».

Gracia explicó sus primeros cambios: Gameiro y Yunus. «Hemos hecho los cambios porque tratamos de buscar más profundidad por banda derecha y tener presencia en el área que no hemos tenido y esa era la intención: tener un segundo delantero cerca del área».