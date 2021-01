"Llevaba tiempo queriendo volver"

Cristiano Piccini ha puesto todo de su parte para regresar al Valencia CF, era lo que deseaba y al final se ha podido cumplir. Regresa con el firme propósito de ayudar al equipo y cumplir el contrato que tiene con el club, hasta el 30 de junio de 2022.

Así lo confirma en sus primeras palabras la llegar de nuevo a la ciudad: "Estoy muy feliz, llevaba un tiempo queriendo volver porque al final es mi casa, muchas veces cuando sales de un sitio sabes lo que pierdes pero no sabes lo que te encuentras. De esta experiencia he aprendido que si estás feliz en un sitio más merece quedarte donde estás".

Lo mejor, según sus palabras, es haber dejado atrás la lesión: "Como sabéis he tenido una lesión grave y llevo mucho tiempo sin jugar pero, bueno, lo que sí puedo sacar de bueno de mi experiencia en Atalanta es que he vuelto a estar bien, me encuentro perfectamente y tengo muchísimas ganas de jugar, es lo que más me hace feliz y llevo mucho tiempo sin hacerlo con continuidad. Así que estoy súper contento, súper comprometido y con muchísimas ganas de ayudar".

Piccini explica que durante este tiempo, hasta que por fin pudo cerrarse su regreso, "he hablado con los capitanes y ellos también me han ayudado a que haya podido volver, son jugadores y personas maravillosas y creo que están haciendo un muy buen trabajo de unión, de hacer entender lo que es el Valencia para los jugadores más jóvenes y yo como he dicho antes estoy aquí para ayudar en el campo y fuera del campo. Al final en estos años aquí he vivido el Valencia que ha ganado la Copa del Rey, he vivido los partidos con las gradas llenas...".

Cree que, con la ayuda de todos, el equipo saldrá adelante: "He visto muchos partidos y creo que el equipo tiene calidad para tener mejores resultados, como siempre he dicho que cuando un equipo está unido y trabaja bien al final los resultados se dan".