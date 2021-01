En-Nesyri, la amenaza que estuvo a un paso

El Valencia se enfrenta este miércoles (19:00 h) en los octavos de la Copa al Sevilla, un rival que está a punto de cerrar el fichaje de 'Papu' Gómez. Otra arma nueva entre un arsenal repleto de variantes. En el club de Mestalla, precisamente, hay quien conoce desde hace seis años el peligro más en forma, a día de hoy, en la delantera de Nervión: Youssef En-Nesyri. El hombre de moda en el fútbol español. Con los dos 'hat-trick' que en enero endosó a Real Sociedad y Cádiz, el marroquí de 23 años ha cazado a Luis Suárez en lo alto de la tabla de goleadores en la Liga mientras tienta al poder económico de la Premier League, donde el West Ham suspira por sus huesos.

Las rotaciones de Julen Lopetegui, no obstante, pueden restarle una preocupación a los blanquinegros el miércoles tarde en el Ramón Sáncehz Pizjuán. Entre las posibilidades que barrunta el técnico guipuzcoano están las de dar descansos a En-Nesyri y Suso, el goleador en el partido de Liga en Mestalla, en beneficio del ariete neerlandés Luuk de Jong y el ex del Valencia Munir El Haddadi. No sería un mal presagio evitar cruzarse en el camino de un delantero, En-Nesyri, que prácticamente todo lo que toca lo convierte en el oro del gol. A los 12 en la Liga, uno cada 95 minutos de juego, el africano suma otros cuatro en la Liga de Campeones, dos al Krasnodar y otros tantos al Rennes.

EL OJO DE MONCHI Hoy el Sevilla saca brillo a un delantero que fichó el pasado mercado de enero por 20 millones de euros, y por la inspiración de Monchi, como casi todo en un club construido desde la coherencia profesional de uno de los directores deportivos mejor considerados del planeta fútbol. Sin embargo, En-Nesyri, el pichichi de la Liga junto a Suárez, pudo haber sido del Valencia años atrás por mucho menos de lo que tuvieron que pagar los andaluces para sacarlo a mitad de temporada de un Leganés que terminó descendiendo a Segunda sin él y sin Braithwaite.

La actualidad permite rescatar una historia contada en SUPER hace unos años. A principios de 2015 el responsable de captación de la escuela blanquinegra, José Jiménez, echó el ojo al joven En-Nesyri en Rabat. Allí, en la capital de país, tiene su sede la Academia de fútbol Mohamed VI. Las instalaciones, promovidas por el rey de Marruecos desde 2009, están perfectamente organizadas y son uno de los principales caladeros para clubes de las ligas importantes en Europa, especialmente, en Francia y el sur de España.

Rufete, por entonces director de la Academia VCF, llegó a negociar con el director de la Mohammed VI el fichaje de En-Nesyri con 17 años, además de un acuerdo de preferencia con la escuela marroquí. Las conversaciones estaban avanzadas para traerse a un diamante en bruto que, por entonces, jugaba de '8', cerca de la mediapunta y mostrando una poderosa llegada a gol y una zurda a tener en cuenta. Pero la incorporación de En-Nesyri para el Juvenil y, posteriormente, el Mestalla se quedó a un paso de hacerse. Finalmente, todo se evaporó como una de las tantas consecuencias generadas por salidas, entre junio y julio de 2015, de Rufete, Fabián Ayala y Amadeo Salvo por las discrepancias en materia de dirección deportiva con el máximo accionista, Peter Lim, y Nuno.

MÁLAGA Poco después fue el Málaga el que aprovechó la situación para 'pescar' ese verano al adolescente nacido en Fez en junio de 1997. Youssef, que siendo un niño no se adaptó al frío de Londres en una prueba con el Chelsea, tenía una segunda oportunidad. En la Costa del Sol, el marroquí alto y zurdo siguió un plan similar al que se había pensado para él en el Valencia. Pasó por el conjunto juvenil y no tardó en ascender al filial, el Atlético Malagueño. Según informa la revista 'Atalayar', la entidad de Martiricos se llevó de la Academia de Rabat al jugador por una cantidad que rondó los 125.000 euros. El Valencia terminó acusando la inacción de los vacíos de poder en la dirección deportiva y la escuela. Cuando en agosto apareció José Ramón Alexanko la operación ya se había esfumado.

La salida al Leganés tres años más tarde reportó seis millones al Málaga, uno de ellos para la Mohamed VI, una escuela con la que los responsables actuales de la Academia VCF quieren restablecer las relaciones para captar en el radar a futuros 'En-Nesyris'.