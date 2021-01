Carta de Manolo Botubot a Anil Murthy

El mal momento que está atravesando el Valencia CF en lo deportivo, en lo económico y sobre todo en lo social, trasciende el día a día de los aficionados al club de Mestalla. La gestión de Meriton, y en especial de Anil Murthy, al frente del club de Mestalla genera desde desafección, hasta indiferencia, hartazgo y enfado entre el valencianismo, pero también entre algunos ex futbolistas a los que se les puede calificar abiertamente de Leyenda del Valencia CF.

Es el caso de Manolo Botubot, que fue bravo defensa central del Valencia CF en las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado, y que como fuera de los terrenos de juego es como lo era dentro, todo corazón. Por ello, el gaditano ha escrito una carta, o mejor dicho, su corazón valencianista ha escrito una carta dirigida al presidente de la entidad blanquinegra Anil Murthy, en la que le pide, entre otras cosas, que escuche a la afición.

Esta es la carta íntegra de Manolo Botubot:

"Soy Manolo Botubot, he sido jugador de fútbol, pertenecí al Valencia club de fútbol desde la temporada 76-77 hasta la temporada 83-84. Me hize deportivamente y humanamente en ese club y en esa ciudad, por lo que estoy absolutamente agradecido, me he sentido siempre un privilegiado y un afortunado, durante ese tiempo fui un hombre feliz.

Ahora ya a mis 65 años veo las cosas de una forma muy diferente, todo ha ido cambiando, muchas cosas para bien y otras para mal. Necesito en esta etapa hablar y decir lo que pienso sobre el momento actual de mi querido Valencia, esto no puede pasar desapercibido, no podemos cruzarnos de brazos antes tales acontecimientos, ahora no se puede ser indiferente, hay que luchar, ir todos a una y hacer fuerza, bajar la cabeza y quejarse no soluciona nada.

Si algo he admirado de esta entidad y está afición ha sido su orgullo Valencianista, su amor por los colores, trasmitido de generación a generación, abuelos padres e hijos, una tradición preciosa que hacía grande a un club. ¿Qué queda de eso?, es posible que algo tan importante se vaya a pique por culpa de las gestiones mal hechas y mal llevadas de Anil Murthy, actual presidente del Valencia CF al que quisiera dirigir estas palabras, de un Valencianista más. Le pido por favor que escuche a la afición, que no la deje abandonada. Puedo entender que el fútbol de hoy es muy distinto al de antes, hoy son empresas y así se gestionan, pero no olvide que detrás de eso hay muchas miles de personas con un sentimiento muy fuerte hacia su equipo, piense en los ex jugadores que hemos pasado, como yo en ese club, me da pena desde la distancia ver morir a una entidad tan importante para todos nosotros compañeros y aficionados.

Señor Murthy reconsidere su actitud y deje al Valencia en manos de los Valencianistas, yo como tantos otros se lo agradeceríamos.

Manolo Botubot".

