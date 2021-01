Paulista-Molina en defensa a la espera de Apelación

El Valencia CF vuelve a tener problemas en el centro de la defensa en el momento más crítico de la temporada. El equipo de Javi Gracia se jugará la vida el sábado contra el Elche si no cambian las cosas con una pareja de emergencia: Gabriel Paulista y Guillem Molina. No hay más. Las lesiones, las sanciones, la falta de refuerzos en el mercado de invierno y hasta el Covid-19 se han aliado en contra del equipo a pocas horas de un partido cuyo apelativo de final se queda corto. Gabriel Paulista es el único central del primer equipo que está disponible. El técnico está obligadode momento a improvisar un acompañante para el centro de la zaga y el único candidato posible ahora mismo es el joven central del Mestalla en dinámica de primer equipo Guillem Molina.

Una pareja inédita

El de Valls (Tarragona) está llamado a formar una dupla defensiva inédita con Paulista. El capitán y el canterano de 20 años todavía no han coincidido en un partido oficial. Molina hasta la fecha ha disputado cuatro partidos: contra el Terrassa (con Mangala y expulsión), frente al Sevilla en LaLiga (sustituyendo al lesionado Paulista y compatiendo defensa con Diakhaby y Mangala en una defensa de 3), ante el Alcorcón (en banda derecha por Thierry Correia) y el martes en el Pizjuán tomando el relevo de nuevo de Paulista y formando pareja con Hugo. Gracia protegió al hispano-brasileño retirándolo del campo a la hora de partido (53') en una sustitución en clave Elche. Al mismo tiempo que dio descanso a Uros Racic. Gracia también liberó del polémico once inicial de Copa a otros titulares que serán fijos en LaLiga como Jaume, Gayà, Carlos Soler, Yunus Musah, Cheryshev (el jueves no entrenó por precaución), Manu Vallejo y Maxi Gómez.

Sin Mangala y Diakhaby

El resto de centrales, más allá de Paulista y Guillem Molina, no está disponible. Eliaquim Mangala no llega a tiempo por culpa de su lesión muscular. El francés se ejercitó ayer en el gimnasio y la idea del cuerpo técnico es que se incorpore al grupo la semana que viene. También es baja Mouctar Diakhaby. El francés sufrió una lesión muscular en el Wanda y sigue en pleno proceso de recuperación.

Pendientes de Apelación

Tampoco está de momento Hugo Guillamón. El de l'Eliana fue sancionado por el Comité de Competición con un partido que tendrá que cumplir el sábado a menos que el Comité de Apelación diga lo contrario. Los servicios jurídicos recurrieron y esperan un fallo a lo largo de este viernes. El club no es especialmente optimista a pesar del agravio comparativo con un caso similar como fue el del madridista Dani Carvajal que acabó sin castigo alguno por forzar una idéntica quinta amarilla. Gracia ni siquiera puede contar con Kevin Sibille. El argentino sigue dando positivo en Covid-19 y todavía no ha podido retomar su actividad ni con el filial ni con el primer equipo.