Gracia 'ficha' continuidad

El Valencia afrontará el partido del domingo contra el Athletic de Bilbao sin grandes cambios en la alineación titular. Los nuevos fichajes del mercado de invierno tendrán que esperar al menos una semana para jugar de inicio. La idea de Javi Gracia es repetir en San Mamés el once que sacó adelante la final a vida o muerte contra el Elche. El técnico ensayó el miércoles a puerta cerrada con los mismos once futbolistas que consiguieron los tres puntos de oro el sábado en Mestalla: Jaume Domènech; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, José Luis Gayà; Uros Racic, Carlos Soler; Daniel Wass, Gonçalo Guedes; Manu Vallejo y Maxi Gómez. La intención de Gracia es darles continuidad en La Catedral con dos objetivos: reconocer el trabajo de equipo que realizaron contra el Elche y consolidar un bloque de cara a la segunda vuelta de LaLiga que sirva como base para dar entrada de forma progresiva a los refuerzos y los jugadores de la unidad B.

Gracia está en disposición de repetir once. La sanción cautelar de Hugo y la ausencia de contratiempos en forma de lesión o positivos de Covid-19 abre las puertas a la continuidad por primera vez en la temporada. El técnico todavía no ha podido repetir alineación en las primeras 21 jornadas de LaLiga. Esta semana está en disposición de hacerlo. El once del Elche, más allá de la victoria, dejó la portería a cero por primera vez en Mestalla. Un plus añadido a la victoria del sábado de mucho valor de puertas para adentro. Además, se une el hecho de que Gracia no puede recuperar a ninguno de sus lesionados. Mouctar Diakhaby, Eliaquim Mangala, Denis Cheryshev, Kevin Gameiro y Jasper Cillessen no llegan al encuentro. Las molestias del ruso permitirán que Guedes tenga otra oportunidad para consolidarse y ratificar el paso adelante que dio contra el Elche. Tampoco estará Cristiano Piccini. El italiano continúa trabajando en solitario siguiendo un plan de recuperación especial con los fisios.



A escena los refuerzos

Gracia prepara el partido de San Mamés con un ojo puesto en sus futbolistas titulares y otro mirando a los tres refuerzos. Los protocolos sanitarios de LaLiga han retrasado la incorporación al grupo de Patrick Cutrone, Ferro y Christian Oliva, pero finalmente ha llegado la hora de entrar en escena después de varios días trabajando al margen en la ciudad deportiva de Paterna. La idea es que el delantero italiano y el portugués se incorporaran a las órdenes de Gracia el miércoles. Sin embargo, un colapso en el laboratorio ajeno al Valencia impidió que entrenaran con el grupo. Por suerte, los resultados llegaron a última hora de la tarde, ambos tienen sus dos PCR negativos que exige el protocolo y están preparados para trabajar esta mañana por primera vez con sus nuevos compañeros. Tenían muchas ganas de hacerlo. El siguiente en incorporarse será Oliva. El uruguayo todavía no tenía la confirmación anoche de su segundo negativo y confía en que llegue antes de las 10:30 para entrenar con el grupo. Es el deseo de todos. También de Javi Gracia. El técnico ha hablado con los tres en los últimos días y tiene ganas de verlos en acción en Paterna. Ninguno de los tres futbolistas apunta a titular, pero no se descarta que formen parte de la lista de convocados para viajar a Bilbao y comenzar a entrar en dinámica de grupo. La adaptación, de momento, no puede ser mejor. El vestuario ha detectado la ilusión y el hambre con el que llegan los tres futbolistas y no ha tardado en tenderles las manos conscientes de que los van a necesitar de aquí a final de temporada. De momento, ya han inyectado es energía positiva a un vestuario muy castigado en los últimos meses.

Gracia estará muy atento a lo que haga el Athletic contra el Betis en la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey que se disputará a partido único esta noche en el Benito Villamarín. Los de Marcelino García Toral pasarán la noche en Sevilla y no regresarán a Bilbao hasta el viernes. El Valencia llegará más fresco y tiene que aprovecharlo.