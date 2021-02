"Si Mateu Alemany hubiera seguido en el Valencia CF..."

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona están a la vuelta de la esquina. Los tres candidatos que restan en la carrera electoral, Toni Freixa, Víctor Font y Joan Laporta, ultiman sus proyectos e intentan convencer a los socios azulgranas.

En esas está Joan Laporta que después de su mega lona enfrente del Santiago Bernabéu quiere otro golpe de efecto para su candidatura. Desde hace meses se relaciona al ex director general del Valencia CF Mateu Alemany con el que ya fuera presidente del Barcelona. Sin embargo Laporta siempre ha recalcado que no tiene un acuerdo con el mallorquín, aunque lo ha elogiado en innumerables ocasiones.

Laporta ha vuelto a acelerar al referirse a Mateu Alemany de manera más concreta en una entrevista en el diario balear Última Hora. En concreto el candidato presidencial ha destacado exitosa estancia en Mestalla y, de paso, ha dejado la puerta abierta a que finalmente sea una realidad la entrada de Alemany en su directiva. ¿Contará con él si gana las elecciones? Esto dice Laporta: "Con Mateu tenemos una larga y buena relación personal y además es una de las personas que más me han impresionado en los niveles ejecutivos en el fútbol. Tuvo una experiencia corta pero exitosa en el Valencia CF y que seguramente si llega a continuar, además de esa Copa del Rey, que nos ganaron, habría conseguido más éxitos y les habría ido muy bien, sin querer meterme en lo que hacen otros clubes. Mateu tiene una categoría profesional y humana extraordinaria. ¿Si lo haremos juntos?€ Es el perfil de personas que a mí me gustaría tener en la ejecutiva del club. Tenemos una relación muy fluida y no tenemos ningún compromiso ahora mismo. Seguiremos hablando...?.