Arias: "Los jugadores están unidos y su única intención es darlo todo por el Valencia CF"

Los capitanes del Valencia CF se han reunido con los embajadores del club. José Luis Gayà, Jaume Domènech, Carlos Soler y Gabriel Paulista se vieron las caras con Ricardo Arias, Miguel Ángel Bossio y Miguel Tendillo para apelar a la unión de todos. Tras el encuentro, Ricardo Arias se ha mostrado satisfecho en VCF MEDIA Radio por las sensaciones que ha tenido en la charla con los capitanes en la que se ha hecho autocrítica y se ha señalado que la responsabilidad, la exigencia y el compromiso son los valores necesarios para revertir la situación.

"Ha sido una reunión que viene bien para fortalecer el ánimo y arrimar el hombro en la situación en la que nos encontramos. Les hemos dicho estamos para ayudarles en lo que sea, que esto hay que reconducirlo, hay que reaccionar y ganar partidos lo antes posible. Con esto llegará la tranquilidad y la alegría", explicó el embajador y leyenda del Valencia CF.

En ese sentido, Arias destacó que los jugadores "tienen que saber sufrir y llevar esta situación con la mayor profesionalidad". "Hemos salido muy contentos porque hemos visto que van a hacer todo lo posible y más para sacar al Valencia CF de esta situación", recalcó.

Además, el embajador del Valencia CF subrayó que los capitanes tienen claro el camino que se debe seguir: "nos ha quedado muy clara la actitud de la mayoría. Nos han dicho que saben perfectamente como se tiene que reconducir esta situación. Oír esto de boca de los capitanes del equipo te tranquiliza. Ver que lo tienen muy claro y que van a hacer lo que sea por encima de intereses personales, ejemplifica lo que los valencianos y valencianistas queremos tener dentro del equipo".

"Su única intención es darlo todo por el club. La actitud que ellos tratan de llevar al vestuario es para estar agradecido. Luego las cosas saldrán y otras no, pero la actitud es la correcta y le tienen un grandísimo respeto a la entidad que defienden. Eso va a dejar una etiqueta en el vestuario de que el club está por encima de todo".

Por último, Arias recordó que el partido del sábado contra el Celta es una final, pero se debe tener un rendimiento sostenido hasta final de temporada. "El sábado no se puede fallar. Hay que morder, hay que arriesgar. Si no se arriesga no se gana. La situación en la que se encuentran ellos, el tramo final de la temporada empieza este sábado. Así se lo han tomado. Nosotros solo podemos apoyar y poner buenas caras para que los chavales afronten el partido como toca. Que vean que estamos a su lado y si fallan lo vuelvan a intentar. Lo más importante es ser profesional y honrado. Si actúas así lo demás tiene que salir", concluyó.