Once de continuidad para el Coliseum

El Valencia CF pisará este sábado el césped del Coliseum (21:00 h) con la intención de alcanzar la treintena de puntos y ampliar la distancia de tranquilidad con la zona de descenso. En busca de este objetivo el entrenador, Javi Gracia, apostará por un once de continuidad con el de hace una semana en Mestalla. Buena parte de los protagonistas de la victoria en los últimos instantes frente al Celta de Vigo repetirán contra el Getafe de José Bordalás, decimoquinto en la clasificación tres puntos por detrás de los blanquinegros y con otros tres de renta sobre el equipo que, con 21 puntos, abre la puerta de la Segunda con vistas al curso 20/21, el Real Valladolid.

Las únicas novedades que el Valencia podría experimentar en la alineación titular estarían en el centro de la defensa y en el extremo izquierdo. Mouctar Diakhaby encadena varios entrenamientos trabajando con normalidad con el grupo en la Ciudad Deportiva después de un mes sin poder participar. Una rotura muscular, además de la Covid-19, ha hecho que el central francés haya estado lejos de la competición desde el 24 de enero, cuando tuvo que retirarse del Metropolitano a los 47 minutos tras sentir un pinchazo en el muslo de la pierna derecha. La baja de 'Diakha' fue especialmente dolorosa, ya que pasaba por un muy buen momento de forma.

En los últimos dos días, Gracia ha alternado en las pruebas en la Ciudad Deportiva al compañero de Gabriel Paulista. Este jueves el que probó al lado del '5' fue Diakhaby, aunque el miércoles lo hizo Hugo Guillamón. Tanto uno como el otro se reparten las opciones por delante de uno de los fichajes, Ferro. Hugo responde con regularidad cuando el equipo lo requiere, si bien el galo ex del Lyon parte con la ventaja de que salió de la alineación cuando mejor estaba en la presente temporada por culpa de una lesión. De hecho, hasta ese percance físico contra el Atlético Mouctar encadenó ocho titularidades. Podría decirse que Paulista y Diakhaby forman la pareja titular del Valencia de Gracia.

Por otro lado, el abanico de alternativas es mucho más amplio en el carril izquierdo del centro del campo. La dejadez defensiva de Guedes lo ha apartado del once, una cualidad la del trabajo táctico que el técnico navarro ha visto en el joven Álex Blanco, pero que también estaría garantizada con un doble lateral formado por José Gayà y Toni Lato por delante. Blanco, Lato, Yunus Musah y hasta Manu Vallejo. Las opciones para el extremo zurdo son varias. Musah, sin ir más lejos, probó la semana pasada en esa banda. Y Manu, el goleador salvador del pasado sábado, conoce la posición y su titularidad significaría el premio al ímpetu que ofrece siempre, además de la opción de alternar la mediapunta con Kang In.

Por lo demás, no se prevén más cambios en un once de continuidad en el que Jasper Cillessen seguirá siendo el portero titular. Según los ensayos de los dos últimos días, el Valencia formaría en Getafe con Cillessen; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby, José Gayà; Racic, Carlos Soler, Wass, Yunus Musah; Kang In y Maxi Gómez.