Ibai Llanos y sus "ganas de ser presidente del Valencia"

Ibai Llanos tiene "ganas de ser presidente del Valencia CF" o al menos así lo ha asegurado de manera jocosa en su último directo de Twitch. El famoso caster estaba abriendo sobres de cromos de LaLiga antiguos y en una de esas le ha salido (otra vez como se da a entender en el vídeo) Santi Cañizares.



Llanos, ni corto ni perezoso, ha aprovechado para hablar de la gestión de Meriton y de Peter Lim en el Valencia: "Santiago (Cañizares), nos caes muy bien. Ojalá puedas ser el presidente del Valencia CF y no Peter Lim y las mierdas que hacen con el club. Me está tocando ya la **** lo que están haciendo con el Valencia. De verdad. Me dan ganas de ser presidente del Valencia CF"