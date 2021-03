Reunión entre Javi Gracia y Anil Murthy: ¿Ahora sí?

El futuro de Javi Gracia en el banquillo del Valencia CF no está nada claro. Según ha podido saber este periódico, el técnico navarro ha mantenido recientemente una reunión con el presidente Anil Murthy para afrontar los diez partidos que quedan de esta temporada. Gracia firmó el pasado verano un contrato de dos temporadas pero en él figura una cláusula por la cual, una vez finalice esta campaña, tanto él como el Valencia CF pueden romper el contrato pagando una cantidad de dinero mucho menor a lo que supone pagar el contrato entero. En otras palabras, romper el contrato este verano para el Valencia CF será mucho más económico que haber cesado al técnico navarro el pasado mes de enero cuando la posibilidad estuvo sobre la mesa pero tras una reunión telemática, Peter Lim y Anil Murthy decidieron seguir confiando en él, algo que le comunicó poco después el propio presidente valencianista en la ciudad deportiva. Fue concretamente el pasado martes cinco de enero, después del empate a uno ante el Cádiz en Mestalla del lunes anterior.

Algo similar sucedió a principios de octubre, cuando Javi Gracia se presentó en las oficinas del Valencia CF para dimitir pero el club no aceptó su renuncia y, al contrario, le dijo que si quería marcharse, y por lo tanto romper el contrato que une a ambas partes, solo podía hacerlo abonando los tres millones de euros de la cláusula de rescisión habilitada para tal efecto. Si es Gracia quien da el paso de romper el contrato al finalizar esta temporada, no tendrá que pagar tres millones de euros.Mucho han cambiado las cosas desde entonces, y mucho deben cambiar para que el Valencia CF no ejecute la cláusula por la que puede romper el contrato de una temporada más que tiene firmado con el navarro. Ha cambiado tanto, que ahora es el entrenador quien quiere cumplirlo. De hecho, semanas atrás, cuando se le preguntó en rueda de prensa si le gustaría cumplir su contrato en el Valencia CF, respondió con un por supuesto. Eran los días en que la sombra de el príncipe de Johor sobre volaba el entorno del Valencia CF.

Gracia cambia el tono de cara a su futuro

Aquello fue un punto de inflexión en Javi Gracia que ha pasado de decir me han engañado en los fichajes de verano, presentar la dimisión y hasta dudar en público de manera reiterada de que hubiera fichajes en enero, a recordar que bajo su batuta se han revalorizado jugadores y decir abiertamente que no ha tenido nada que ver con los fichajes de invierno y que se enteró el día que llegaron pero «los defenderé a capa y espada». La escenificación de su cambio de postura tuvo lugar el pasado sábado en una entrevista en los canales oficiales del Valencia CF: «Siempre me he sentido muy respetado, muy valorado y muy querido en mi día a día, que es lo que a mí realmente me hace feliz. Venir todos los días a trabajar y ver un grupo humano excelente, con el que todos son facilidades y muestras de ánimo y de confianza, eso tiene que dar resultado. Eso es lo que a mí me hace ser feliz. Tengo la responsabilidad de ser el entrenador de un gran club, en un momento complicado y exigente y como tal lo vivo. Con responsabilidad, con la intención de hacer mi trabajo muy bien y, en la medida de lo posible, de hacerlo de la mejor manera».

La conclusión es más que evidente, ahora Javi Gracia quiere seguir, a falta de saber los motivos que le llevan al cambio de postura, lo cierto es que su cambio de discurso no es casual. De entrada una reflexión. El club se planteó seriamente su destitución entre finales de diciembre y principios de enero. Y otra, durante muchos meses, sobre todo en la primera parte de la temporada, Gracia fue el único portavoz oficial del club y al mismo tiempo su mayor crítico. En este sentido, se puede afirmar que con sus declaraciones el técnico navarro le ha hecho más daño a Meriton que Marcelino. El asturiano fue más cauto, o si se quiere menos directo... y venía de ganar una Copa del Rey y de meter al equipo dos temporadas consecutivas en la Champions.En definitiva, es sintomático que el club le esté dando el beneficio de la duda a un entrenador que tiene contrato en vigor si bien es plenamente coherente con haberlo mantenido en el cargo en situaciones muy críticas. Gracia cargó duramente contra Meriton durante unos meses en los que los resultados no acompañaron, al contrario, el equipo estuvo coqueteando con el descenso, y pese a todo, el Valencia CF mantuvo al navarro en el cargo. Ahora Gracia tiene el beneficio de la duda en su favor, pero está por ver si eso es mucho o poco, y sobre todo, si logra darle un golpe de timón al equipo y mejora los registros de la temporada pasada.