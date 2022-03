El Gobierno de Cantabria va a iniciar "cuanto antes" los controles poblacionales del lobo ibérico, a través de resoluciones que se ajusten a la orden ministerial que incluye a la especie en el LESPRE (listado de especies silvestres protegidas), pese a posibles demandas en los tribunales, dado que la especie ha sido declarada protegida en todo el país y su caza está prohibida.

"Nosotros vamos a seguir con los controles del lobo, vamos a intentar iniciarlos cuanto antes, sabiendo que tenemos que ser enormemente rigurosos en la aplicación de la orden", señaló este jueves el director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el grupo Popular, informa Europa Press.

Así, expresó que están "firmemente convencidos y dispuestos" a realizar el control de la especie (lo que implica su caza), "lamentablemente con un marco legal muy muy constreñido, muy complicado". "Si tenemos que vernos en los tribunales porque nos demanden por mala aplicación lo que tenemos es que asegurarnos que nuestra justificación sea lo más sólida posible", añadió.

"No se hará ningún control porque nos lo paren los jueces, no será porque yo como director general y el consejero no aprobemos las resoluciones que sean necesarias para hacer controles del lobo", ha aseverado Lucio, pese a que entiende que van a ser recurridas y "corra el riesgo" de que pidan su inhabilitación. "Confío en la justicia", indicó.

Además, informó que se ha pedido a los ayuntamientos colaboración para visibilizar el problema de los ganaderos a través de peticiones de daños causados por el lobo.

Cuatro cabezas de ganado muertas al día

En este sentido, indicó que Cantabria registra cuatro cabezas de ganado muertas al día por los ataques del lobo, que alcanzaron de 1.400 a 1.500 en 2021, según datos provisionales aportados al Ministerio.

Asimismo, apuntó que la comunidad tiene "siete veces más de lobos que en 1986", el último informe de julio de 2021 calculaba la existencia de, al menos, 20 grupos familiares, y ha aumentado en un 56 por ciento su distribución, pasando a tener 3.600 kilómetros cuadrados con presencia permanente del lobo.

De esta forma, defendió el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria de 2019, "avalado al cien por cien" por el Tribunal Superior de Justicia, que contempla la caza como "una herramienta" para el "esencial" control de ejemplares.

Finalmente, recordó que el Comité Científico en 2020 descartó que el lobo sea una especie amenazada, como argumentaba la organización "ecologista" Ascel que inició el procedimiento para su entrada en el LESPRE.

Y destacó la unidad lograda en torno a este asunto tanto de los grupos políticos así como las comunidades que albergan el 95 por ciento de la especie: Asturias, Galicia y Castilla y León, con las que el Gobierno cántabro trabaja conjuntamente respecto a las resoluciones, que la primera se dictará "en las próximas semanas".

"Vamos a cumplir el Plan de Gestión del Lobo en todos sus términos y en el aspecto de control de ejemplares ajustándonos a una orden que no nos gusta, la vemos muy deficiente técnica y jurídicamente, pero que tenemos que cumplir, y haremos las resoluciones de control que consideremos que tenemos que hacer, intentando explorar todo el margen del maniobra que nos da la orden", concluyó.