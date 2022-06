Un estudio realizado recientemente por dos científicos chilenos ha permitido establecer que el ejemplar arbóreo conocido como ‘Alerce Milenario’ o bien como el ‘Gran Abuelo’, que vive en el interior del Parque Nacional Alerce Costero en la comuna de La Unión (Chile), tendría una edad de 5.484 años. A la luz de este hallazgo, el alerce chileno pasa a ser considerado como el árbol vivo más antiguo del mundo, superando así al pino de cerdas cónicas conocido como ‘Matusalén’ (en Estados Unidos), cuya edad se sitúa en 4.853 años.

El resultado que arrojó este análisis superó con creces las expectativas que tenían Jonathan Barichivich y Antonio Lara, coautores de la investigación, realizada en colaboración con instituciones como la Corporación Alerce, la Universidad Austral de Chile y Conaf.

Jonathan Barichivich, ingeniero forestal e investigador en ecología global y clima, y quien además forma parte de la entidad conocida como los “guardianes del alerce milenario”, explicó que el estudio al ‘Gran abuelo’ forma parte de una investigación más amplia orientada a estudiar el funcionamiento de los bosques de esta especie.

“Dentro de ese marco, obtuvimos permisos para poder trabajar con el alerce milenario y obtener una muestra con mucho cuidado y sin dañarlo. Para estudiar la edad de los árboles están los anillos de crecimiento, que son anuales y uno puede contarlos y saber la edad del árbol, teniendo una muestra hasta el centro”, señaló en declaraciones recogidas por el Diario Austral Los Ríos.

Sin embargo, “en árboles tan gigantes y antiguos, no se pueden contar todos los anillos que existen, primero porque el barreno (herramienta para obtener la muestra) que tenemos es de 90 centímetros y no existe uno más largo para poder llegar al centro del árbol. El alerce milenario tiene más de cuatro metros de diámetro, por lo que para llegar al centro necesitaríamos un barreno de más de dos metros. Pero además, en general, los árboles muy viejos están podridos al centro, por lo que los anillos ya no están y esa es una complicación para poder estimar la edad total de estos árboles”, continuó el experto.

Un método estadístico

Entonces, ¿cómo lograron fechar el árbol? Barichivich explicó que para superar ese obstáculo desarrollaron “un método estadístico para simular el crecimiento en esa parte que no pudimos muestrear. En 90 centímetros contabilizamos 2.400 años de edad y es sólo el 43% del radio del árbol. El método que diseñamos toma en consideración toda su historia de crecimiento y cómo crecen los alerces en todas las poblaciones que hemos muestreado con mi colega Antonio Lara”.

Y continuó: “Nosotros estamos seguros de nuestro método; que sea el más antiguo del mundo o no, poco nos importa, lo que sí nos importa es demostrar que es un ejemplar único. El método nos permite estimar la distribución de las probabilidades de las edades y en un rango de 3.500 a 6.000 años, existe un 80% de probabilidades de que este árbol tenga una edad superior a 5.000 años. El peak de la probabilidad es de 5.484 años, por lo que la edad más probable es esa. Nosotros esperábamos que la edad fuese sobre 4.000 años, pero la cifra de 5.000 la verdad es que nos sorprendió”.

....

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es