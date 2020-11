Este parón de Liga sirve para atacar a Peter Lim

Es así, raro pero real. El personal está súper encantado con el partidazo del Valencia ante la escuadra de Zidane -si no se lo han cargado ya-, pero está desesperado y critica continuamente a un tipo que compró por dos euritos el Valencia CF, que prometió que lo iba a hacer campeón de la Liga de Campeones, y que tan solo unos añitos después en lugar de luchar por esa Champions todos suspiramos por impedir bajar a Segunda después de haber vendido a todas nuestra figuras a un precio ridículo y conservando a un grupo de chavalines muy jóvenes en su regla general, pero que son lo único que se salvan de este desaguisado en el que nos ha metido por la cara Meriton. Lo último ha sido la cacicada de cargarse en la Junta a todos los pequeños accionistas, poniendo el dato de que si eres poseedor de 3.598 si que podrás acudir a la Junta. Y eso significa que van a acudir los 'hijos' de Lim con un descaro que ya raya la mala educación y una forma de sentir al valencianismo que da incluso pavor, por la falta de actitud de los que mandan y que no paran de hacer el ridículo de una forma absolutamente triste y angustiosa para todos los que de verdad sienten que ese escudo que lleva pegado un murciélago en su estructura, en la parte de arriba, y que pertenece al cien por cien a los valencianos y valencianistas y que no tiene nada que ver, pero nada de nada, con un tipo que vive atrincherado en Singapur despreciando de forma vergonzosa a todos los valencianos, valencianistas y futbolistas, que asisten alucinados a las decisiones que toma ese nuevo rico al que le falta señorío por todas partes.



Y lo de los otros

Pero yo les voy a ser franco y a hablarles de la tremenda diferencia que existe entre un propietario con pinta y actitudes poco respetuosas con los aficionados y un grupo humano de deportistas que se dejan de verdad la piel en el campo, como demostraron ante ese Real Madrid de Zizou de forma rotunda e incuestionable, y que desde ya me tienen como un seguidor irreductible, siempre a su cargo, y con ganas de verles en acción otra vez -sacando el resultado que sea-, pero siempre dando la cara y poniendo narices en un partido de fútbol.



Y Bankia tan tranquila

Lo decía ayer Julián Montoro en las páginas de este periódico y yo lo publiqué por las redes sociales el mismo día que él, lo escribí dando fe de algo que es importante y que es bueno que conozca todo el mundo. Peter Lim no es tonto y con Bankia tiene las cuentas absolutamente disciplinas y correctas. Y por otro lado, ahora que la gente se altera con el nuevo estadio, debo decir que eso no existía ni existe en los papeles que firmó Peter Lim para comprar el Valencia CF. Son palabras de Aurelio y Salvo exclusivamente. Sin ningún fundamento legal.



Más opiniones de Vicente Bau.