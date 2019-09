Trucos para adelgazar: Alimentos que sacian el hambre... y no engordan

Todavía no ha terminado el verano y es muy probable que ya hayas engordado algunos kilos de los que te gustaría despedirte lo antes posible. Pues aquí te mostramos un truco para adelgazar que sin duda agradecerá tu silueta y sobre todo tu salud en los momentos en los que más aprieta el hambre. Te mostramos los alimentos más saciantes, que tienen pocas calorías y que puedes tomar cuando no puedas controlar más tus ansias de comer.



Alimentos más saciantes

Hay cientos de pastillas y productos saciantes diferentes en cualquier farmacia y parafarmacia, pero ese no es el camino eficiente cuando estás a dieta, ya que generalmente terminan produciendo un efecto rebote. Por eso, hemos elaborado una lista con los alimentos más saciantes, manteniendo el foco en tu dieta para adelgazar. Recordad, eso sí, que lo más apropiado es incluir alimentos saciantes en tus comidas para así no tener que picar nada entre horas, pero no hay que descuidar una dieta variada. ¿Existen alimentos saciantes que casi no engordan? Estos son:



Copos de avena

No debemos confundirlos con cereales procesados que le compramos a los niños y generalmente contienen exceso de azúcar. Hablamos de avena pura, que la puedes comprar en cualquier supermercado de tu barrio. Se trata de un producto saciante rico en proteínas que puedes tomar con leche desnatada y mezclar con fruta o frutos secos.

Además, la avena es un tesoro para la salud del deportista debido a su composición nutricional. La avena contiene minerales esenciales para el deportista, como el potasio, el magnesio, el calcio y el fósforo. Pero no sólo eso, también: Hidratos complejos, fibra, grasas insaturadas y micronutrientes forman parte de la composición nutricional de la avena, así como una buena cantidad de proteínas y un bajo índice glucémico. También es portadora de vitaminas B5 y B1, esenciales en el metabolismo de los hidratos de carbono e influyentes, a su vez, en tu rendimiento deportivo. No olvidemos que como técnica para adelgazar lo más importante es la alimentación, pero no hay que dejar de lado el deporte si se quiere hacerlo con criterio y sin deteriorar la salud.



Fruta fresca

Manzana, naranja y una. Estas tres son las frutas más saciantes, están dulces y deliciosas, así que son una buena recomendación si lo que quieres es comer alimentos saciantes que no engorden. [El superalimento que debes comer a diario para adelgazar de forma sana, barata, sencilla y segura]

Legumbres

La proteína que más utilizan las personas veganas por su mezcla de fibra, hidratos de carbono lentos y proteínas. Puedes comerlas en ensalada fría con cebolla, pimiento y añadiendo unas sardinillas, una lata de atún o huevo cocido para hacer un plato de gran valor nutricional.



Patata cocida

Lo normal en dietas de adelgazamiento es eliminar los hidratos de carbono, pero lo cierto es que la patata cocida es el alimento más saciante de todos. Por ejemplo, si estás perdiendo peso, puedes introducir 75-100 gramos de patata con tus verduras y así no excederte. Todo dependerá de la configuración de tu dieta y del cálculo de macros que haya realizado tu nutricionista, así que lo mejor es consultarlo antes de añadir la patata a tu dieta.

Arroz integral

Con un plato de 100 gramos de arroz integral tendrás aproximadamente 175 calorías, así que puedes combinarlo con verduras y obtendrás una comida rica, nutritiva y saciante con pocas calorías.

En el lado de los alimentos más saciantes, que sí tienen más calorías tenemos los frutos secos o el aguacate, por ejemplo. Buenos y muy sanos, pero de los que no hay que abusar.



También te puede interesar:

Los cinco alimentos que tomas a diario y debes apartar de tu dieta para adelgazar

Las dos cosas que deberías comer a diario para perder peso sin esfuerzo

Un pequeño gesto que descuenta 600 calorías al día y te ayuda a perder peso

La proteína que te sacia y te ayuda a adelgazar

Solo 30 gramos al día de este alimento te ayudarán a adelgazar