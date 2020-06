Lo que los nutricionistas recomiendan para cenar y adelgazar

Muchos creen que adelgazar es sinónimo de castigarse muchas horas en la cinta de correr o en la bicicleta estática y vivir solo de cenas y comidas basadas en lechuga, tomate y poco más. Mucho ojo, adelgazar no es ni mucho menos sinónimo de pasar hambre y no poder disfrutar de los alimentos que nos gustan. Al principio puede resultar una tarea difícil pero luego descubrirás que ingieres alimentos sabrosos y diferentes que, además, son saludables.



Según explica "el rincón del deportista" desde su cuenta oficial de Instagramm "si no comes bien en la cena vas a quedar con hambre y no vas a descansar bien, y el descanso es fundamental, así que piénsalo bien antes de acostarte con hambre". "Hay personas cenando solo una galleta o una barra de proteína para perder grasa y es lo menos que logran", explican.



Lo que recomiendan los nutricionistas es añadir fuentes de proteínas dado que durante el sueño, 8 horas aproximadamente, el cuerpo descansa y se recupera el tejido musuclar tras el entrenamiento. Por lo tanto, lo recomendable es comer pollo, pescado, atún, lomo de cerdo, huevos, queso ricotta, carne de res y hummus. (O prepararse batidos como estos)

Fuente de carbohidratos

También es muy importante incluir vegetales como lechuga, pepino, tomates, cebolla, berenjena, brócoli, calabacín, coliflor, zanahoria, espinaca, espárragos... Y es que lo primero es que tienes que acabar con la bollería industrial y los alimentos procesados. "Elige alguna fuente de carbohidratos: si prefieres comer tus carbohidratos en el día al menos elige una fuente de grasas saludables para la cena". Para ello, lo que recomienda consumir es pan integral, avena, patata/batata, granos, arroz integral y quinoa.

Es clave también que "dejes un tiempo prudencial para hacer la digestión antes de dormir, que puede ser de hora y media a dos horas , el sueño es para descansar y la digestión es un proceso que le cuesta energía y esfuerzo a nuestro cuerpo, comer muy cercano a la hora de dormir puede entorpecer nuestro descanso , es allí cuando duermes tus horas completas y despiertas con el mismo cansancio...". También es importante el consumir grasas saludables. Consume aguacate, yema de huevos, aceite de oliva, semillas y frutos secos. No sufrir con la dieta es el camino más corto para adelgazar si se hace bien (incluso comiendo helados como estos).