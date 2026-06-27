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VÍDEO VALENCIA BC | Jean Montero habla de todo tras el título de Liga
'Abriendo Sports'
València
Jean Montero, estrella del Valencia Basket, campeón y MVP de la Liga Endesa, ha realizado una entrevista en el canal 'Abriendo Sports' de República Dominicana en la que ha repasado su experiencia de dos temporadas en el club valenciano y ha respondido a las preguntas sobre su futuro, que apunta con seguridad a Olympiacos, actual campeón de la Euroliga.