Noche de movimientos en La Cerámica. Tras el Villarreal-Young Boys de la Champions el futuro de Emery pasó a primer plano. Sobre la mesa el interés del Newcastle United y la posibilidad de que el cuadro inglés abonara la cláusula de rescisión del técnico, fijada en 6 millones. Unai, tras el encuentro, confirmó el interés y no afirmó rotundamente que seguiría vinculado al club.

Tras esas declaraciones y con todos los rumores sobre su posible vuelta a la Premier League, el técnico se reunió con la familia Roig, encargada de gestionar al club, y con la plantilla y se valoró la situación.

Las conclusiones oficiales de la reunión no trascendieron, si bien el técnico habría confesado que se sintió halagado por el equipo inglés, aunque se siente en deuda con el Villarreal CF. Su futuro, ya de madrugaba, seguía sin estar claro pero Emery contó con el respaldo del Submarino y esto podría ser definitivo para que finalmente se quede en Vila-real.

Las declaraciones de Emery tras el partido

El entrenador del Villarreal CF habló tras la en el Champions League frente al Young Boys. Después de más de 24 horas de silencio por parte del técnico vasco y ante una expectación máxima en la sala de prensa de La Cerámica, no le quedó más remedio que explicar esa información que llega desde los medios ingleses.

“Lo único cierto buscando alejarme de todo el ruido. Han transmitido un interés y no tengo mayor noticia que eso. No hay ninguna oferta que tendría que ser vía club y vía personal. Estoy muy contento con el Villarreal. No hay nada más para decir me voy”, inició Emery a las preguntas de Cristina Bea en Movistar Liga de Campeones.

Y es que en las últimas 48 horas en Inglaterra han insistido en el fichaje de Emery por el Newcastle. Tanto que incluso este martes ya algunos medios como The Athletic o The Times aseguraban que este mismo fin de semana estaría dirigiendo a ‘las urracas’.

“Ni cierro, ni abro. Estoy a la expectativa. A ese interés no he dicho ni que sí ni que no. No puedo decir nada más, ni analizar. Mi dedicación es donde estoy, aquí en el Villarreal”, ha continuado sobre la posibilidad del pago de esa cláusula. Una idea que recalcaba minutos después en sala de prensa para todos los medios: "Dos cosas y muy sencillas. El protagonismo era el partido de hoy. Segundo una circunstancia individual dentro del grupo, donde lo he comentado primero con Fernando Roig y Roig Negueroles e incluso la plantilla. He recibido un interés que no se ha fraguado en nada más, ni he recibido una oferta, ni se ha concretado nada más que haga pensar que me voy a ir. No hay una razón más fuerte para pensar que me voy a ir”.

De hecho Emery ha insistido sobre los movimientos inmediatos de los que informaban desde Inglaterra: “Una oferta la puedo escuchar o la puedo transmitir al club, pero ahora mismo es hablar de hipótesis. Si en algun momento dado hay un paso más, lo primero que haré es hablar con Fernando Roig padre e hijo. Hoy había unos rumores más allá de lo que hay”

Por su parte el club se manifestaba horas antes del duelo contra el Young Boys por boca de su presidente, Fernando Roig. "No ha llegado ninguna oferta y la verdad es que estamos muy contentos con él", ha afirmado el máximo mandatario groguet.