Malas noticias para la NBA y para Giannis Antetokounmpo a menos horas de que se celebre el All Star Game, el partido de las estrellas. El jugador griego se lesionó en el partido de esta madrugada contra los Chicago Bulls intentando taponar una canasta, dañándose la mano y la muñeca para retirarse del encuentro a 9 minutos del primer cuarto y no volver. Sus Bucks, eso sí, no defraudaron y ganaron el duelo en casa por 112-100 enlazando la duodécima victoria seguida.

La lesión del griego en la mano es una mala noticia para él. Aunque desde el club han reconocido que ha evitado una lesión grave, su presencia en el All Star de este finde semana está en el aire. El '34' de Milwaukee es entrenador en el partido de celebridades, compite en el concurso de habilidades con su hermanos y juega el partido de las estrellas del domingo al lunes, en el que, si la lesión lo permite, será el capitán. Incertidumbre en el caso Giannis Antetokounmpo.



🏥En su último partido antes del #NBAAllStar, el griego se ha marchado con una lesión de muñeca.



Se descarta algo grave, pero... ¿participará en el All-Star?



pic.twitter.com/Fz8w8ObVka — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) 17 de febrero de 2023 "Veremos cómo se encuentra mañana, los próximos días, y seguiremos evaluando su estado", afirmó Mike Budenholzer, el entrenador de los Bucks, al finalizar el partido. Su presencia en el All Star de Utah es toda una incógnita. Brook López, esencial A pesar de la lesión del griego, los de Wisconsin supieron imponerse en el partido gracias al buen hacer del equipo y la actuación de Brook López, que se fue hasta los 33 puntos, 7 rebotes, 4 tapones con un 3/6 desde el perímetro. Al descanso el pívot ya llevaba 21 tantos. Brook Lopez took over the Bucks W tonight:



pic.twitter.com/0XRMoRp4Db — NBA (@NBA) 17 de febrero de 2023 La aportación de Jrue Holiday con 15 unidades , 9 asistencias y 6 rechaces de canasta, Jevon Carter, con 22 puntos, y AJ Green, con 15 desde el banquillo fueron claves para sellar la victoria de los Bucks en casa. Por su parte, los Bulls siguen cayendo en la clasificación tras la derrota de anoche. Solo Vucevic estuvo a la altura con 22 tantos y 16 rebotes, mientras que LaVine metió 18 puntos y Patrick Williams 16. Pero en general, muy flojos los de Chicago siguiendo la tónica de la temporada. Tras perder contra los Bucks, se quedan con un récord de 26-33 fuera de play-in a dos victorias y dos derrotas de Toronto Raptors, el equipo que ocupa la última plaza de este. Por su parte, en Milwaukee no levantan el pie del acelerador y presentan un casillero de 42-17, y se posicionan en la segunda posición del Este, a una victoria de los Celtics y, cómo no, en play-offs.