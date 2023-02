El partido de la semana pasada entre Sacramento Kings y Los Angeles Clippers, que llegó hasta la segunda prórroga, dejó la segunda anotación más alta en un partido de la NBA. El encuentro de resolvió por un resultado de 176-175 a favor de los Kings, pero entre ambos equipos rubricaron un total de 351 puntos.

Fruto de este partido y de los dos tiempos extra que se necesitaron para conocer el ganador, hay una alternativa que está tomando fuerza y es el denominado 'Elam Ending', por su creador Nick Elam, y su compañero Jon Mugar. Esta nueva forma de prórroga se basaría en establecer un límite de puntuación a la que llegar, y el equipo que la alcance primero gana el partido.

🤯 KINGS 176-175 CLIPPERS 🤯



El resumen de un partido HISTÓRICO



🔥 Dos prórrogas y LOCURA pic.twitter.com/XWqSX7tWN5 — NBA Spain (@NBAspain) 25 de febrero de 2023

No es nueva en la NBA

Esta nueva alternativa de tiempo adicional no es nueva en la NBA. El All Star Game ya lo incluyó en 2020 para dar un punto más de competitividad y tensión a un partido de las estrellas que ya no es lo que era. El año pasado, 2022, LeBron James lo decidió con una canasta icónica: su clásico fade-away.

‼️ #NBAAllStar — CLEVELAND, THIS IS FOR YOU…



Le « game winner » de LeBron James pour conclure cet All-Star Game 2022, dans SA ville.pic.twitter.com/qAVfQpgHm8 — Basket USA (@basketusa) 21 de febrero de 2022

Lo que faltaría por decidir sería a qué cifra se debería de llegar para ganar el partido. Precisamente, en el All Star se fijó la norma mediante la que el primer equipo que llegue a 24 puntos en la prórroga gana. El '24' en honor a Kobe Bryant.

En la G-League, la puntuación se fijó en siete tantos. Por ejemplo, si un partido acaba en empate 110-110, el primero que llegue a 117 ganaría el encuentro. En la NBA, el target-score (la 'cifra objetivo'), aún estaría por decidir.

Lo que está claro es que es una norma que revolucionaría el baloncesto tal y como lo conocemos. Esta alternativa provocaría que los partidos fuesen, a priori, más cortos, con más tensión y con menos desgaste físico para los jugadores que disputan la prórroga. De momento, apenas un proyecto ¿será pronto una realidad?