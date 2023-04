La Comunitat Valenciana jugará la gran final del Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas en categoría masculina, mientras que en categoría femenina luchará por la medalla de bronce.

La Selección Alevín Masculina logró clasificarse para la final después de vencer en semifinales a Canarias por 79-53. Los jugadores entrenados por Óscar Retortillo fueron capaces de mantener el extraordinario ritmo de juego que han venido exhibiendo desde el inicio del Campeonato y que les ha llevado a plantarse en la final como invictos, habiendo obtenido la victoria en todos sus encuentros. El martes ante Canarias, la Comunitat volvió a mostrarse superior desde el inicio del choque, haciéndose rápidamente con sus primeras ventajas y sabiendo contener los intentos de remontada del rival.

Con esta victoria, la Comunitat Valenciana se asegura el subcampeonato de España pero afronta con la máxima ambición el reto de levantar el título de campeón Minibasket. Su rival en la final será Cataluña, que se impuso a Madrid por un contundente 115-80 para intentar defender sus dos últimos títuos. El encuentro podrá seguirse en directo a través del Canal Twitch de la FEB a partir de las 12:30.

Duelo por el bronce

Por otra parte, la selección Alevín Femenina no podrá unirse a la masculina en la final del Campeonato de España tras caer ante Andalucía por 78-62. Un parcial en contra de 14-2 en el quinto periodo terminó con las opciones de la C. Valenciana, que hasta ese momento había logrado contrarrestar los numerosos intentos del combinado andaluz por marcharse en el marcador. Y no sólo eso, sino que se entró con ventaja al 5º periodo, pero en ese momento las fuerzas y el acierto no acompañaron y eso impedirá ver a las dos selecciones de la Comunitat en la final.

No obstante, el combinado dirigido por Belén Gómez tiene ahora ante sí otro objetivo muy importante: la lucha por la medalla de bronce. Su rival será País Vasco, este miércoles a las 11:30.