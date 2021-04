El Fertiberia busca ganar al Granollers "como una burbuja de oxígeno"

El Fertiberia BM Puerto Sagunto se enfrenta el sábado, 3 de abril, a las 18.30 horas, al Fraikin Granollers. El encuentro que se disputará en el Ovni contará con 150 aficionados, y corresponde a la jornada 26 de la Liga Sacyr ASOBAL. Vuelve a ser un partido importante para seguir fuera de puestos de descenso y asegurar la permanencia, año más en la máxima categoría del balonmano español, lo antes posible. El choque podrá seguirse en directo por la radio PSG Media en el canal de YouTube oficial del club y el entrenador rojiblanco contará con todos sus dispositivos 'si no hay imprevistos'.

El entrenador del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto expresa que el choque puede ser una clave para llegar antes al objetivo de la salvación: "El partido es una burbuja de oxígeno para nosotros , pienso que todos los partidos de esta liga los estamos compitiendo, como el de la semana pasada y éste puede ser esa burbuja de oxígeno para irnos para arriba, y así lo estamos preparando".

Con respecto al rival catalán, Vicent Nogués cuenta: "Es un equipo que está en la zona de arriba, tiene muchos recursos y mucha pegada y debemos de estar muy bien en defensa y trabajar muy bien para poder ganar el partido. Tienen muy buen lanzamiento exterior, mucho dos contra dos con el pivote, y corren muy bien el contraataque. La clave está en intentar que todo eso no suceda, frenar lo básico, para poder dejar los puntos en casa".

"El equipo está bien, no tenemos a día de hoy lesionados, tocamos madera, y pienso que en la dinámica en la que estamos podemos sacar estos partidos que van a ser muy importantes para después lograr la permanencia. No sé en cuantos puntos estará, porque al final los equipos de abajo están sacando bastantes puntos, lo que está más claro es que si logramos puntos con la gente de arriba no llegaremos al final con el culo apretado que es lo que tenemos que evitar y creo que podemos lograr porque el grupo está compitiendo bien", concluye Nogués con respecto al trabajo y la dinámica del equipo rojiblanco.



Vuelve la afición al Ovni

De nuevo el equipo no estará solo, ya que la afición rojiblanca podrá entrar una sábado más al Ovni. De nuevo y por medidas de Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto, habrá un aforo de 150 personas. concretamente, podrán entrar los socios del M-411 al M-472 y del S-667 a S-804 y sus vinculados. Los socios que puedan asistir deben llegar con tiempo suficiente para pasar los controles y las medidas de seguridad por la COVID19. Además, cabe recordar que es obligatorio presentar DNI ya que el pase es INTRANSFERIBLE, dicha obligatoriedad de pase es incluso para menores de 10 años. Señalar también que los vinculados han de acceder junto con los 'principales'.

Medidas COVID19 para encuentros con público.

A continuación recordamos las medidas de seguridad para partidos con público en el OVNI: No se deberá abandonar el asiento durante el descanso, No se podrá tener acceso a la pista por parte del público. Solo se podrán utilizar las localidades habilitadas, se señalizarán los asientos no utilizables. Se accederá al pabellón únicamente por la puerta principal, donde se tomará la temperatura a todos los asistentes, habrá una alfombrilla desinfectante, será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida del pabellón, también será exigible el uso correcto de la mascarilla. No se podrá acceder, ni salir del pabellón por otra puerta que no sea la principal'.

En cuanto a los socios que podrán entrar al Ovni: se establecerá un turno, empezando por los socios más antiguos y sus grupos familiares. En sucesivos partidos irá corriendo el turno. Así podremos evitar el tener que rellenar a la entrada la ficha de datos personales, que exige Sanidad, ya que al estar identificados los socios asistentes, sus datos ya obran en poder del Club. Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Se deberá acudir al partido con el carnet de socio de esta temporada, no se permitirá la entrada de otras personas salvo las indicadas. No podrán asistir otros aficionados, de ninguno de los equipos. Los niños que sean socios podrán entrar en su correspondiente turno, acompañados de adultos que se responsabilizarán del cumplimiento de todas las normas, en especial la distancia de seguridad. Los niños que no sean socios, no podrán acceder al pabellón'.

En lo referente al uso de las instalaciones del pabellón se ruega los asistentes el uso mínimo de los WC, que tendrán también un sistema de uso en función de su reducido aforo, con objeto de reducir los desplazamientos dentro de la instalación y poder mantener la distancia de seguridad. Tendremos que evitar aglomeraciones, tanto en la entrada como en la salida de la instalación, manteniendo siempre el 1,5 metros de distancia, aún cuando ya estemos fuera del pabellón. Recomendamos a la gente se lleve agua de casa, porque ya que no se podrá salir.