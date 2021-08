La localidad lituana de Klaipėda ha sido el centro de todas las miradas del balonmano europeo con la disputa del EHF Championship en la categoría juvenil femenina, donde España no ha faltado a la cita y ha obtenido una meritoria medalla de bronce. Entre las Guerreras Juveniles, tres jugadoras de la Comunitat Valenciana: María Carrillo, Eider Poles y Marta Cuenca.

Tras haber completado una fase de grupos inmaculada, contando sus partidos por victorias, la selección española se topó en semifinales con Islandia. Un gol de las islandesas a falta de 22 segundos privó a España de la gran final. No obstante, las Guerreras Juveniles supieron rehacerse para luchar por el bronce frente a Polonia, a la que acabaron doblegando en los lanzamientos de 7 metros tras haber finalizado el tiempo reglamentario con empate.

Un bronce que sabe a oro para el combinado que dirige Pablo Perea y que confirma el buen estado de salud del balonmano español tras los éxitos cosechados en los Juegos Olímpicos de Tokio. Parte del éxito de la medalla conseguida por las Guerreras Juveniles tiene su origen en la Comunitat Valenciana, y es que junto a Cataluña, es la región que más jugadoras ha aportado a la convocatoria para el EHF Championship de Lituania.

No es para menos, porque en la temporada 2020/2021 los equipos femeninos de la Comunitat han dominado el panorama nacional, consiguiendo los títulos de Campeonas de España en las categorías juvenil, con el BM Torrevieja Salud-Mare Nostrum, y cadete, con el CBM Elche Café Musetti.

María Carrillo, jugadora del CD Agustinos Alicante, confiesa que este Campeonato Europeo ha sido “muy emocionante” en su vuelta a la Selección tras una grave lesión de rodilla. Asegura que su objetivo en esta temporada era “volver a jugar y retomar la confianza”, pero que las múltiples convocatorias de Pablo Perea son “un premio al esfuerzo y al sacrificio diario”. Carrillo apunta que “el nivel de exigencia en el Europeo era muy alto”, pero que el equipo ha demostrado “su lucha y entrega sobre el 40x20”. Durante el mes que han estado concentradas, la alicantina afirma que “he sacado muchas cosas buenas” que le aportan para su “crecimiento personal y deportivo”.

La benjamina de las Guerreras Juveniles, Eider Poles, considera el EHF Championship como “una experiencia única que repetiría sin lugar a dudas”. En su debut con el combinado nacional asegura haber “aprendido mucho a nivel deportivo y también personal”, tras una temporada en la que “no sabía cuándo y cómo iba a volver a jugar” tras su lesión. Con su club, el Handbol Onda, ha llegado a disputar esta temporada el Campeonato de España Cadete “casi sin darnos cuenta”. Poles reconoce que “todavía no sé si todo lo que me ha pasado este año es cierto o lo estoy soñando”. Aunque no se fija límites para el futuro y espera que con “el máximo esfuerzo y compromiso” pueda volver a ser convocada con las Guerreras Juveniles.

Para Marta Cuenca, natural de Bullas (Murcia) y jugadora del Club Balonmano Elche, jugar con el equipo nacional “es algo a lo que toda jugadora aspira a llegar y no me imaginaba poner hacerlo”. Es por ello que está “más que orgullosa de haber podido formar parte de la selección española” y participar de “una experiencia que no voy a olvidar nunca”. En su primer año en Elche, Cuenca confiesa haber tenido “miedo a no poder adaptarme bien al equipo nuevo”, pero todo lo contrario, porque “con mucho trabajo” consiguieron llegar al Campeonato de España Juvenil donde “dimos lo mejor de cada una de nosotras”. Afirma que en esta temporada “me he dado cuenta de que todo esfuerzo tiene su recompensa”.