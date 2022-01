Los jugadores de la selección danesa de balonmano, rival del conjunto español en las semifinales del Europeo de Hungría y Eslovaquia, denunciaron este jueves públicamente los insultos y amenazas, algunas de ellas de muerte, que han recibido a través de las redes sociales tras la derrota encajada ante Francia. "Estoy muy impresionado con algunos de los mensajes que han llegado a las cuentas de los jugadores y del cuerpo técnico después del partido con Francia. No, no han perdido a propósito. Y no, no mereces morir sólo por haber perdido un partido de balonmano", señaló el jefe de prensa de la Federación Danesa, Frederik G. Schmidt a través de Twitter.

Con la clasificación ya asegurada para la semifinales el seleccionador danés decidió no convocar para el encuentro con Francia a varios jugadores clave como los laterales Mikkel Hansen y Mathias Gidsel, así como el pivote Magnus Saugstrup. Bajas que en un principio no parecieron afectar al rendimiento del equipo danés, el vigente campeón del mundo, que mediada la segunda mitad contaba con una renta de cinco goles (26-21). Sin embargo, Francia, que necesitaba al menos un empate para no caer eliminado del torneo, logró remontar y acabó alzándose con la victoria por un ajustado 29-30, un resultado que dejó fuera de la lucha por las medallas a una Islandia que necesitaba una derrota del equipo francés para acceder a las semifinales. Un desenlace que provocó una airada reacción en las redes sociales por parte de algunos seguidores. "Creo que los jugadores y Nikolaj Jacobsen -el seleccionador danés- lo están afrontando de manera fantástica. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos desde los canales oficiales de la Federación por controlar el debate y los jugadores también están borrando los mensajes, pero creo que es pasarse de la raya enviar esos mensajes a unos jugadores que han dado lo mejor de sí mismos y han perdido un partido", añadió el jefe de prensa en declaraciones al diario Ekstra Bladet. Una idea con la que coincidió el joven lateral Mathias Gidsel, elegido mejor jugador de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, y al que el seleccionador danés otorgó descanso en el partido ante Francia. "Es una pena que el tono sea generalmente así en las redes sociales. No es la primera vez que oímos hablar de algo así. Sólo puedo decir a la gente a que recuerde que nosotros también somos personas", afirmó Gidsel en la edición web del diario Ekstra Bladet. Gedeón Guardiola y otros cinco Hispanos más, nominados al siete ideal del Europeo Un Mathias Gidsel que negó rotundamente que el equipo danés hubiera especulado con el resultado para favorecer o perjudicar a cualquier otro equipo. "Jugamos para ganar y creo que pudo verse con claridad. Simplemente las cosas no nos salieron bien en los últimos diez minutos", concluyó el lateral danés, que tan sólo ha fallado uno de los treinta y seis lanzamientos que ha intentado en el campeonato.