La jornada 3 del campeonato de la División de Honor Oro Femenina se tradujo en un empate del Balonmano Morvedre ante Vino Doña Berenguela BM. Bolaños (23-23). Un resultado que asienta a las de Sagunto en la sexta plaza de la clasificación.

El entrenador del equipo valenciano Manu Etayo analizó el empate: "Partido con dos tiempos totalmente opuestos. No entramos bien al partido y dimos muchas facilidades en defensa encajando 16 goles en esta primera parte, con poco ritmo en ataque y desacertadas de cara a portería, en la segunda parte ya con 7 goles de desventaja supimos reaccionar, ajustando la defensa y con más calma y acierto en ataque. A partir de ahí se llegó al final del partido igualados y se pudo decantar por cualquiera de los equipos. Está claro que en esta categoría si no compites al 100% los 60 min es complicado puntuar. Quizás eso es lo que nos faltó para no llegar a esos últimos minutos con esa igualdad".