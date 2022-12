Nueva victoria del Grupo USA Handbol Mislata UPV en un partido muy trabado y donde la presión del rival nunca le permitió jugar cómodo. El Sant Joan d'Espi no puso las cosas fáciles a las valencianas que una semana más conservan el liderato en solitario (24-21).

La primera parte fue muy igualada. San Joan venía con la lección aprendida, mucha defensa y presión. Y siempre que podía, correr. A Mislata se le atragantó desde el inicio el choque pero se mantuvo en el partido con coraje. Las imprecisiones y errores tenían demasiada presencia en el juego y eso se notó en el marcador. Al descanso 11-10 para las locales y todo por decidir en la segunda mitad.

No empezó bien la segunda parte. Un par de exclusiones complicaban el intento de marcar diferencias en el marcador de las locales. Pero esa superioridad no la aprovechó el conjunto catalán que vio cómo mediada la segunda mitad su rival llegaba a distanciarse de cinco goles. Parecía que el equipo de Mislata había, por fin y tras mucho sufrimiento, encarrilado el partido. Pero el equipo catalán no se dio por vencido y con buena defensa y acierto en ataque recortó distancias hasta los dos goles. Apretaron entonces los dientes las valencianas y con dos buenas jugadas dejaron el marcador en 24-21 que hubiera podido ser más de no errar con el tiempo cumplido un penalti. Dos puntos importantes en una liga donde nada es sencillo.