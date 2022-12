El Cine Albéniz de Málaga acogió este fin de semana la Gala del Balonmano Femenino 2022, en la que fueron galardonadas las mejores jugadoras de la Liga Guerreras Iberdrola durante la pasada campaña. Y entre las diez elegidas, dos de ellas son jugadoras de la Comunitat Valenciana, las alicantinas Paula Arcos y Paola Bernabé.

Las jugadoras más destacadas de la Liga Guerreras Iberdrola en la Temporada 2021/22 desfilaron por la alfombra roja de la habitual sede del prestigioso Festival de Málaga y fueron las grandes protagonistas de un evento que reunió en la previa de la Supercopa a lo más granado del balonmano femenino español.

Paula Arcos fue la gran estrella, pues no solo fue nombrada mejor lateral izquierdo por la temporada que se marcó en el Atlético Guardés y que le valió para fichar por el Bera Bera, sino que la de Petrer también fue elegida MVP de la competición.

La torrevejense Paola Bernabé, por su parte, se llevó el galardón a la mejor promesa de la Liga Guerreras Iberdrola. Junto a la jugadora del AtticGo Elche, de 18 años, fueron galardonadas Soledad López (extremo izquierdo), Eli Cesáreo (pivote), Silvia Arderius (central), Mercedes Castellanos (portera), Malena Cavo (lateral derecho), Maitane Etxeberria (extremo derecho), Ona Vegué (máxima goleadora) y Rocío Campigli (defensora).

Además de las diez jugadoras premiadas, Suso Gallardo ha sido reconocido como mejor entrenador y Javier Álvarez Mata y Yon Bustamante López han obtenido el distintivo de mejor pareja arbitral de la pasada temporada.

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, el valenciano Francisco V. Blázquez, puso el punto y final a la Gala: "Cuando hablo de vosotras, me incluyo como una más porque me siento parte de vosotras, hablo en femenino, me considero pare del día a día vuestro, de lo que lucháis y trabajáis, de vuestra dura vida deportiva para conseguir los éxitos, con las trabas e inconvenientes, con los problemas que el ser mujer a veces conlleva... el tener miedo a quedarme embarazada, el miedo a emprender una vida laboral, a emprender unos estudios, pensando que quizá eso me va a limitar mi vida deportiva; jamás permitiré que eso ocurra mientras sea presidente, lo he luchado aquí y fuera de mis fronteras".