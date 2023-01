El Grupo USA H. Mislata UPV empató en su visita a la cancha de Mataró en un partido muy irregular tanto en defensa como en ataque. Dispuso de una última posesión para llevarse los dos puntos pero en esa jugada final no estuvo acertado como le ocurrió a los largo de los anteriores 60 minutos. Las catalanas que sólo se pudieron por delante en el marcador en una ocasión trabajaron duro para sumar ese punto que celebraron como una victoria.

El partido comenzó con los dos equipos defendiendo fuerte. Las defensas eran mejores que los ataques. El juego no era fluido y las imprecisiones no permitían a ninguno de los dos equipos coger distancia. En ese cuerpo a cuerpo el equipo de Mislata fue más eficaz y mediada la primera parte consiguió ponerse a cuatro de ventaja. Parecía que iba a ser otro día en la oficina para las chicas valencianas que no han perdido ningún partido fuera de casa pero Mataró no es un rival que se rinda. Tras algún titubeo de las visitantes consiguió meterse de lleno en el partido poniéndose a uno en el marcador. Reaccionaron entonces las valencianas para volver a marcar territorio yéndose al descanso con tres de ventaja tras una primera parte igualada.(10-13).

La segunda mitad fue todavía más igualada e intensa. Faltaban ideas pero hubo emoción. El conjunto catalán tenía sus ideas muy claras. Defendía duro y encontraba huecos en la otros días robusta defensa de Mislata. Así poco a poco, gol a gol, minuto a minuto empató el choque mediada la segunda parte y hasta se puso por delante a falta de ocho minutos. No quería Mislata comenzar el año tropezando y sacó orgullo para irse de dos en los minutos finales. Pero hay días donde lo que no puede ser, no es y además es imposible. Empataron las catalanas y defendieron bien la última posesión de su rival evitando que Mislata sumará una nueva victoria. Al final 22-22.