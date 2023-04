El TM Benidorm y el Rebi Cuenca empezaron el partido muy enchufados sabedores de la importancia de los dos puntos para ambos: el TM Benidorm por seguir escalando posiciones y el Rebi Bm Cuenca que no quería perder la segunda plaza conociendo que la victoria del Granollers en el partido previo les hacía perder esa plaza. Tanto fue así que la primera brecha de en el marcador fue en el minuto 18 con el 11-8 para los locales, los minutos previos la igualdad era máxima. El primer tiempo muerto llegaba en el minuto 21:00 por parte del TM Benidorm para seguir marcando el camino y no perder la renta, cosa que no funciono ya que se llegó al final de la primera parte con el tanteo de 13-14 gracias al buen juego del Rebi BM Cuenca y a las exclusiones de los locales que incluso recibieron una tarjeta roja a Dragan que estaba defendiendo a bastante buen nivel.

Segunda parte La segunda parte empezó con una dinámica muy parecida y un muy buen nivel de ambos equipos con un Rebi Cuenca que parecía más animado que en la primera parte y que abría en el minuto 6:30 el marcador en su máxima diferencia, 13-17 y que conseguía que Fernando Latorre tuviera que pedir un tiempo muerto con el marcador de 13-18. La réplica la tomaba Lidio, el técnico del Rebi Cuenca con el 17-20 en el minuto 15:30. Una clara tarjeta roja para el Rebi cuenca en el minuto 18:00 para Texeira dejaba al BM Cuenca con 6 en pista, cosa que no fue aprovechado por los locales que tuvieron hasta 2 penaltis para reducir diferencias y no fueron convertidos. De esa forma se llegaba a los últimos 5 minutos con una diferencia de 5 goles con un 19-24 en el luminoso que hacia prever que la remontada era una quimera inviable para los locales. Se termino el partido con el marcador de 20-26 y dos puntos para un Cuenca que demostró por que va 2º en la clasificación. FICHA TÉCNICA 20 - TM Benidorm (13+7): Roberto Rodríguez; Ramiro Martínez (2, 1p), Vainstein (1), Barceló, Calle (1), Moscariello (2) y Vujovic (5); Soljic, Serrano (1), Sempere (1), Lignieres, Bernatonis (5), Iván Rodríguez (1), Santos y Nikcevic (1). 26 - REBI Cuenca (14+12): Grbavac (Ben Tekaya); Simonet (4), Nazaré (9, 2p), Pozzer, Arnau Fernández (1), Teixeira (1) y Prantner (4); March (2), Neves, Nacho Pizarro (1), Juanjo Fernández (2), Diego Vera (1), Federico Pizarro (1), Nacho Moya. Marcador cada cinco minutos: 2-3, 6-6, 8-8, 11-8, 12-12, 13-14 -descanso- 13-16, 15-19, 16-20, 17-20, 19-24 y 20-26. Resultados y clasificación de la Liga Asobal