El TM Benidorm logró una victoria gracias a un excelente partido ante el Bada Huesca por 33-24 .

Primera mitad

Comenzaba el partido con la igualdad que se esperaba de este gran duelo, al minuto 10 el marcador era de 4 a 4 con grandes defensas y rápidos ataques. Hasta el minuto 15 ninguno de los dos equipos se separaba en el marcador, fue en este momento cuando el TM Benidorm conseguía poner el 7-5 en el tanteo, poco duró la alegría ya que antes de cumplir el minuto 16 y en 2 zarpazos del equipo oscense, conseguían poner de nuevo las tablas .

En el minuto 18 el TM Benidorm abría una nueva brecha y colocaba el 10-7. Los últimos minutos de la primera parte tuvieron un ritmo eléctrico por parte del TM Benidorm y donde la calidad en el juego que se ha visto por muchos momentos en esta temporada salió a relucir. Un gran Roberto Rodríguez mantenía al conjunto alicantino en un momento dulce, ya que sus paradas se transformaban en goles en el área rival consiguiendo la máxima diferencia hasta el momento con un 14-8 en el luminoso. Se llegó al descanso con el resultado de 16-10.

Segunda mitad

La segunda parte el TM Benidorm no bajaba el pistón y salía como un vendaval a por los dos puntos, tanto fue así que el Bada Huesca no fue capaz de meter gol hasta el minuto 4:30 donde el Benidorm ya tenía 9 goles de ventaja (19-10). En el minuto 10 de esta segunda parte el marcador reflejaba el 21-13 y salvo sorpresa mayúscula el Bada Huesca no iba a poder remontar el partido, no solo por la diferencia de goles, sino por el momento anímico del TM Benidorm que seguía con un Roberto Rodríguez que no iba a dejar que la victoria se fuera para Huesca con unos porcentajes estratosféricos y consiguiendo mermar la moral del Bada Huesca.

En el minuto 16:40 el Bada Huesca pedía un tiempo muerto para intentar una reacción con el marcador de 25-15, cosa que no surgió para nada efecto ya que al minuto 24, el TM Benidorm había incluso agrandado la diferencia poniendo el 31-20, los últimos 5 minutos fueron un mero trámite para el devenir del partido y se llegó al final con un 33-24 que bien reflejaba lo que se vio en el 40x20.

Resultados y clasificación

Importantísima victoria la del conjunto del TM Benidorm que deja los puestos de peligro a 5 puntos con solo 6 por disputarse y que consiguió avasallar a un Bada Huesca que, aunque se podía intuir que lucharía más el partido, sólo consiguió estar dentro de este durante los primeros 15 minutos gracias a un gran juego del conjunto de Fernando Latorre que estuvo de 10 durante todo el partido sabiendo la importancia de la victoria.

Ficha técnica:

33 - TM Benidorm (16+17): Roberto Rodríguez (Samu Ibáñez); Vujovic (3), Sempere (3), Vainstein (1), Ramiro Martínez (3, 2p), Serrano (4) y Barceló (3); Lignieres (3), Oliver, Iván Rodríguez (4), Edu Calle (4), Moscariello (3), Nikcevic (2), Soljic .

24 - Bada Huesca (10+14): Arguillas (Terçariol); Carmona (2), Mosquera (3), Cordies (3), Miguel Malo (3), Gucek y Rodrigo Benites (5); Adriá Pérez (1), Hackbart (1), Dija Cruz, Moya, Ignacio Suárez (3), Arnau (3), Mosquera y Floris.