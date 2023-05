Iván Nikčević abandona la práctica profesional del balonmano a sus 42 años tras haber sido jugador profesional durante 25 años, habiendo sido un histórico en el deporte del balonmano, jugando en los mejores equipos de Europa y consiguiendo grandes hitos con su selección como fuera un subcampeonato de Europa.

Todo un referente

Iván ha sido un referente en el TM Benidorm tanto a nivel profesional como personal, siendo todo un líder en el 40x20 enseñando a los más jóvenes la pertenencia de club y lo que significa jugar en la elite de este deporte.

Desde la temporada 20/21 donde recaló en el club alicantino no ha parado de defender esa camiseta como si fuera la que ha defendido durante toda su carrera y ayudó con sus goles y su carisma a conseguir los mejores registros del club, en cuanto a clasificación se refiere, de la historia del Balonmano Benidorm.

Tras más de 274 partidos en la Liga Asobal y más de 1170 goles su carrera llega a su fin y no solo desde el TM Benidorm si no desde todo el mundo del balonmano, se le echará mucho de menos.

Declaraciones

"Después de 25 años como jugador profesional, es momento de decir Adiós y Gracias. Adiós - a la profesión que me dio tanta alegría, la profesión que me permitió vivir de lo que amo, y Gracias - a todas las personas que encontré en mi camino. Gracias a todos los equipos, colegas, entrenadores y todos los aficionados de este maravilloso deporte. He aprendido algo de cada uno de ustedes y les agradezco por la paciencia y el amor que me habéis demostrado. No voy a hablar de los nombres porque seguro que se me olvida alguno y no sería justo. Cuando miro hacia atrás, me siento orgulloso por la oportunidad de formar parte de la historia de Balonmano Benidorm. Gracias por la confianza y por la oportunidad de poder despedirme en el lugar que considero a mi casa! Espero haber conseguido justificar una pequeña parte de las expectativas que todos teníais de mí ¡Gracias a todos y nos vemos fuera de la cancha!", ha dicho Nikčević en su despedida.

Desde el TM Benidorm le desean lo mejor en todas las facetas de su vida, y esperan que todos sus nuevos proyectos vayan genial y verle mucho por la que es tu casa, el Palau.