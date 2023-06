Último partido de la temporada el que se ha jugado en el Palau L'Illa de Benidorm, partido emotivo sobre todo para los de casa que han homenajeado a los jugadores que dejan el club y a Ivan Nikcevic e Iker Serrano que se retiran.

Una vez con el balón en juego los de casa se han enchufado y a los pocos minutos ya se han ido despegando en el marcador manteniendo distancias de cuatro y cinco goles hasta el minuto 25 que en un arreón local han conseguido la máxima diferencia hasta ese momento con ocho goles de ventaja (17-9) llegando al descanso con un 18-12 para el TM Benidorm.

Tras la reanudación una segunda parte muy igualada en la que se han mantenido las ventajas hasta el final del partido que ha terminado con un 33- 27, trabajo hecho y final de temporada para dos equipos que han tenido un año irregular pero que han conseguido la tranquilidad antes de la última jornada.

El TM Benidorm despidió la temporada con una cómoda victoria este sábado ante el Helvetia Anaitasuna por 33-27 en un encuentro intrascendente a efectos clasificatorios, pero cargado de emotividad y que el conjunto alicantino se tomó con más seriedad.

Nueve despedidas y fin de ciclo en el TM Benidorm

Ocho jugadores y el entrenador, Fernando Latorre, se despidieron de la que fue su afición ofreciendo recital de juego ofensivo ante un adversario que, tras sufrir mucho para asegurar la permanencia, decidió tomarse el partido con menos intensidad.

El encuentro se decantó para el TM Benidorm en los primeros 10 minutos, en los que Nikcevic, en su partido de despedida como profesional, percutió una y otra vez desde el extremo.

El conjunto navarro, blando en defensa y acelerado en ataque, permitió la escapada del TM Benidorm a pesar de los intentos de su entrenador, Quique Domínguez, por despertar a los suyos.

Los ventaja de seis goles con los que finalizó la primera parte no dejaron de crecer en la segunda. Iván Rodríguez e Iker Serrano llevaron la diferencia hasta los nueve tantos.

El Helvetia Anaitasuna aprovechó la relajación de su rival para maquillar algo el marcador en los últimos minutos por medio de un inspirado Ganuza y Goñi, pero la victoria nunca corrió peligro para un TM Benidorm, que supo poner el mejor broche a un ciclo exitoso.

Ficha técnica:

33 - TM Benidorm: Roberto Rodríguez (Samu Sánchez ); Iker Serrano (4), Vainstein (4), Edu Calle (1), Sempere (1), Ramiro Martínez (5, 4p) y Nikcevic (7); Barceló (1), Oliver, Lignieres (1), Rubén Santos (1), Bernatonis (1), Moscariello (2), Soljic e Iván Rodríguez (5).

27 - Helvetia Anaitasuna: Cancio (Bar ); Ganuza (8), Eduardo Fernández (3), Gastón, Bazán (2), Meoki (2) y Bonano (1); Elustondo (2), Joao Pinto, Arthur Pereira, Mikel Redondo (3), Aitor García (3), Goñi (3), Itoiz y Chocarro.

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 6-3, 8-5, 12-7, 17-9, 18-12 -descanso- 22-15, 24-17, 28-19, 30-24, 32-25 y 33-27.

Árbitros: Ausás Busquest y Florenza Virgil (Comité catalán). Excluyeron dos minutos a Bonano y Bazán por el Helvetia Anaitasuna, y a Bernatonis, Moscariello y Soljic por el TM Benidorm.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada de la Liga Plenitude Asobal disputado en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm ante unos 600 espectadores. En los prolegómenos del partido el club rindió homenaje y entregó una foto de recuerdo a los seis jugadores que no seguirán en el club la próxima temporada (Roberto Rodríguez, Lignieres, Soljic, Rubén Santos, Edu Calle e Iván Rodríguez), unas camisetas conmemorativas a Iker Serrano e Ivan Nikcevic, que ponen fin a su carrera profesional, y una placa al entrenador, Fernando Latorre, que no continuará en la entidad la próxima temporada.