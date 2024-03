El Grupo USA Handbol Mislata UPV suma una nueva victoria

El Grupo USA Handbol Mislata UPV sumó una nueva victoria en una cancha complicada y ante un rival que se jugaba mucho. Quince minutos en el inicio de la segunda parte sirvieron al equipo valenciano para desarbolar a Sant Joan d'Espí que fue mejor en la primera parte.

VICTORIA EN SANT JOAN D'ESPI (21-27). / HANDBOL MISLATA

Primera parte

Jugar un partido cuando tus objetivos están cumplidos no es fácil. Llegó el Grupo USA Handbol Mislata UPV a Sant Joan d'Espí con los deberes hechos y el ascenso en el bolsillo ante un rival que se jugaba ser segundo y poder entrar en la fase de ascenso. Dos situaciones tan diferentes que convirtieron el partido en un extraño cúmulo de errores. Hasta el minuto 7 el resultado era de empate a uno. Nervios en las locales e imprecisiones en las visitantes hacía que el marcador apenas se moviera. Se entonó un poco Mislata para llegar a tener tres de ventaja mediada la primera mitad pero igual que llegó a tener esa distancia en el marcador la perdió ante un rival que conseguía ser más efectivo. A base de penaltis dio la vuelta al marcador el equipo catalán que llegó al descanso con tres de ventaja ante un rival que no encontraba motivación para poner ritmo e intensidad a su juego. (12-9)

Segunda parte

La segunda parte fue otra cosa. Salió Mislata con otra cara y comenzó a demostrar que aunque no se juegue nada este equipo tiene ADN ganador. En apenas unos minutos empató el partido primero, y le dio la vuelta después. El cambio de ritmo, intensidad y acierto dejó a las catalanas en dos goles en los primeros 10 minutos de la segunda mitad. El ataque volvió a ser eficaz y pese a la voluntad de su rival el choque quedó sentenciado. No se rindieron las locales pero Mislata se había puesto en modo campeón y con buena defensa y buen ataque superó una prueba complicada como es encontrar motivación cuando no te juegas nada. Al final 21-27 y nuevo prueba superada.

Resultados y clasificaciones

Resultados. / RFEBM