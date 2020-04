La Policía Municipal de València puso 27 multas a padres irresponsables en los paseos de sus hijos

Tal y como anunciaron los políticos valencianos el domingo, la Policia Municipal de València se ha puesto muy seria con las multas por incumplir la normativa de paseos con los niños. Ya lo avisaron los políticos: no se permitiría más comportamientos como los del domingo, primer día de liberación para los más pequeños. "Sin responsabilidad habrá retroceso", amenazó la Ministra de Salud Ana Barceló. Y es que incluso se plantearon volver a cerrar jardines. Y es que València fue el ejemplo nacional de mala praxis respecto a adultos y niños que no cumplían la normativa el pasado domingo. Y prueba de ello han sido miles de fotos que llenaron las redes sociales.



Pues bien, el lunes los controles se intensificaron y la Policía Local de València registró un total de 27 propuestas para sanción en los parques y jardines de València. Más llamativo es el dato del Jardín del Túria: 21 de las 27 multas (que pueden llegar a ser superiores a 601 euros) se interpusieron en el cauce del río tanto por estar más de un kilómetro lejos de casa como por ir con más de un adulto (máximo se puede ir con un adulto y un total de tres niños).



Estas cifras indican que la sociedad valenciana ya se ha concienciado necesidad de cumplir la normativa. No solo para evitar un susto para el bolsillo... sino principalmente para combatir con solidaridad al COVID-19 que tanto daño ha hecho en la Comunitat y en el resto del mundo.





«La ciudadanía valenciana se está comportando correctamente. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer y el lunes lo pudimos ver con un nivel bajo de sanciones», manifestó el concejal Aarón Cano en referencia al cumplimiento mayoritario de las indicaciones del Ministerio de Sanidad por parte de la ciudadanía valenciana desde el inicio del Estado de Alarma.