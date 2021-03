La impactante hoguera de confrontación entre Diego y Lola

"He hecho cosas peores", anunciaba Lola a su novio antes de decirle y enseñarle lo que hizo con Carlos en la cama. Recordemos que ella y su tentación hicieron algo más que abrazos y besos bajo las sábanas mientras Lucía dormía a su lado: "yo te veía muy bien con Carla, le dabas besos en la nariz, en la frente", intentaba justificarse la concursante, a la vez que decía "lo siento" entre lágrimas.

Diego anunció su intención de no precipitarse en cuanto viera las imágenes que negó a ver en la anterior hoguera, pero su cara era un poema mientras comprobaba que Lola le había sido infiel. "Eso no es un beso", le decía ella a mitad del vídeo, mientras él tenía que observar cómo Carlos no dejaba de tocarle por todo su cuerpo, intuyéndose varias caricias íntimas.

"Alucino, la verdad. No sé si me pellizcan y es un sueño (...). Da como vergüenza ajena. Si que es verdad que yo di el paso de liarme primero con Carla, pero Simone en la piscina te agarraba el culo y te decía cosas que yo nunca diría a Carla", respondió en ese momento Diego, pero fue entonces cuando Lola le dijo que no era Simone, sino Carlos el chico con el que se acostó.

El programa puso a Diego un vídeo en el que Lola se queja de que su novio no quiere viajar por el gimnasio, mientras que confesaba sentirse cohibida por el perro, ya que es lo que más le preocupaba de su relación en esos momentos. Sobre lo primero, el aludido cree que cada uno es como es, y existen defectos en todas las parejas que a él no le importan: "la verdad es que aquí no ibas a hacer nada, y vas y lo haces".

Diego confirmó que él, en general, ha tenido muchos más errores en la relación que Lola, aunque el de ella era el más grave hasta ahora. Eso sí, se siente desconfiado por si ella continúa a su lado por el perro, algo que la concursante intentó explicar cómo pudo. Fue entonces cuando la organización les puso imágenes de su mascota, muy emotivas y que provocaron el llanto y la alegría de ambos.

"Yo estoy enamorado de ti, las cosas no se olvidan de un día para otro, espero que tú también lo estés de mí", dijo finalmente él, mientras que ella confesó llegar a plantearse si estaba enamorada de su chico o de las costumbres, aunque confirmó que finalmente llegó a la conclusión de que le quiere con locura, sobre todo después de comprobar que Diego está comenzando a aceptar sus errores: "eso es lo que yo quería ver". Y tras estos momentos tan dramáticos, Lola aceptó continuar en la villa para demostrarle a su novio que puede confiar en ella, mientras que él decidió lo mismo.

