Antonio David reparte amenazas

Son dos décadas las que han pasado desde que Antonio David visitara los tribunales tras la denuncia de Rocío Carrasco. Entonces, la jueza no le dio la razón a su expareja, que no tenía prueba alguna de sus acusaciones de malos tratos.

Ahora, Telecinco ha decidido que es momento de hacer caja y para ello no hay nada mejor que agitar el avispero. Ya saben, coger una información vieja y darle actualidad. Y cuanto más amarillista y polémica sea, mejor. Que sea cierta o no es lo de menos.

Millonada mediante, Rocío decidió volver a contar su historia. La misma de siempre, que novedades por su parte, ni una. Acusó públicamente a Antonio David de malos tratos en un escenario preparado para tener máxima audiencia. Y así fue. Ella se puso las botas vendiendo su intimidad, pero Telecinco hizo una buena caja con la primera edición de esta 'serie documental'.

Ante este panorama, Antonio David fue despedido por Mediaset en un evidente acto de hipocresía, ya que la cadena conocía perfectamente tanto el testimonio como la sentencia judicial que tuvo lugar en el pasado. Precisamente de esto mismo se quejó Risto Mejide, otro de los presentadores de la cadena.

Antonio David no ha tardado en hablar, quizá tras hacerlo previamente con su familia y sus abogados. Por el momento, todo queda en amenazas. Eso sí, a diestro y siniestro. En una entrevista a la revista 'Diez Minutos', el menudo contertulio de todo programa que se precie, afirmó que no dejará que las acusaciones lanzadas contra él, "caigan en saco roto".

"Quiero que esto quede claro: mi ex mujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto", negando así también las tendenciosas declaraciones de algunos de los asistentes al juicio mediático al que fue sometido Antonio David. Juicio mediático en el que no se permitió la participación del acusado, ni tampoco de testigos de peso como Rocío Flores, hija de la polémica pareja. ¿Y qué pasa con su ex? Pues nada, más de lo mismo, Antonio David también amenaza con denunciarla: "Le voy a llevar a un juzgado". Pues nada, si termina convirtiendo sus palabras en hechos, tendremos nuevos capítulos de lo que podría ser una docuserie paralela. ¿Se atreverá a denunciar también a Irene Montero, ministra de Igualdad? Argumentos, tiene.