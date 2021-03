Arianna, la hijastra de Carlos Sobera, también participará en 'El precio justo'

El precio justo, el nuevo programa de Telecinco previsto para después de Seman Santa, llegará con Carlos Sobera como presentador y con la intención de dar un golpe sobre la mesa a nivel televisión en cuanto a las cifras de audiencia. El formato del programa no es ninguna novedad, pues ya triunfo en las décadas de los 80 y los 90 y ahora pretende volver a la antena española para entrener a miles y miles de españoles.

"La experiencia (con ella) ha sido buena. Desde el primer día se soltó mucho, tiene mucho desparpajo y lo hace francamente bien", comentó Carlos Sobera en la presentación del concurso. De ella, además, destaca los 'bailoteos' que protagoniza junto a él, pues el presentador arrancará casi todas las ediciones de esta forma. "Raro es el que no bailo, no canto o no estoy todo el rato arriba. Todo el mundo está en ese compás porque es el tono que el programa exige. (Arianna) bailando es un fenómeno, está muy contenta, no se corta en absoluto", agregó.



"La experiencia (con ella) ha sido buena. Desde el primer día se soltó mucho, tiene mucho desparpajo y lo hace francamente bien", comentó Carlos Sobera en la presentación del concurso. De ella, además, destaca los 'bailoteos' que protagoniza junto a él, pues el presentador arrancará casi todas las ediciones de esta forma. "Raro es el que no bailo, no canto o no estoy todo el rato arriba. Todo el mundo está en ese compás porque es el tono que el programa exige. (Arianna) bailando es un fenómeno, está muy contenta, no se corta en absoluto", agregó.