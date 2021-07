Lydia Lozano ha estallado el directo tras un comentario de Kiko Hernández en Sálvame. Tras un 'zasca' a mitad de programa que vino a raíz de un comentario fuera de cámaras, la colaboradora fue clara y no se contuvo. "¡A mí nadie me manda a tomar por...!", gritó.

Lidia que en esto no le falta razon si lo hubiese hecho Anabel etc pero ahí hay protegidos y el resto y KH es intocable pic.twitter.com/tmsq17oPEv — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗 (@lebiram34980787) 8 de junio de 2021

La colaboradora estaba dando una información y entonces Kiko le cuestionaba si esa información la había contrastado o si era algo similar a la muerte de Manzanares... Ella, enfadada, se ha callado hasta que no ha podido más y ha explotado.

#yoveosalvame lydia lozano insultada y vejada como de costumbre por kiko hernandez y desde la direccion le dicen "algo habrás hecho"



Y luego van de feministas. VERGÜENZA pic.twitter.com/08wn7TJVNA — Jorge (@whatever_004) 8 de junio de 2021

"No me grabéis más"

Su reacción fue la de salir del directo, a grito pelado. "Deja de grabadme!", decía. Paz Padilla intentaba seguir con el directo pero de fondo se le seguía escuchando. "Me quiero ir. Me voy a mi cada. ¡Y deja de grabar ya! ¡Déjame en paz!" se le oía de fondo. "¡No me lo merezco!".

“A mi nadie me manda a tomar por c..., se quejaba Lydia, poniéndose la mascarilla mientras David Valldeperas la perseguía por los pasillos de la cadena. "¿Dónde c... trabajo?", se quejaba por el trato recibido.

