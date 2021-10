La cara de la influencer ‘La Vecina Rubia’ se ha convertido en un misterio en la red ya que en ninguna ocasión ha sido revelada. Sin embargo, existe la posibilidad de que su rostro haya salido a la luz gracias a un fallo humano del popular actor Miguel Ángel Silvestre. A través de su cuenta personal de Instagram se ha podido desvelar uno de los grandes misterios que siempre ha encumbrado a la popular influencer madrileña: su cara.

Una popular youtuber conocida como Vai, en su canal de Youtube ‘Between my cloths’, ha analizado un post que subió Silvestre en el mes de agosto. En él, antes de ponerse a tocar, Miguel Ángel saludaba a una joven que estaba sentada en la terraza del hotel, y que no mostraba mucha emoción al estar al lado de uno de los actores más famosos de España. De hecho, en su momento la "no reacción" de la chica generó unas cuantas bromas en redes sociales.

En este estudio, recogía una storie subida en la cuenta de 'La Vecina Rubia', en la cual se podía ver que llevaba una pulsera en el pie idéntica a la que se veía en el vídeo del actor de Castellón. Además, añadir a esta teoría que el corte de pelo que se ven en ambas imágenes es muy parecido, por lo que no hace más que alimentar esta hipótesis.

¿Quién es La Vecina Rubia?

Aunque esta influencer ha conseguido mantener su rostro oculto durante muchos años, tiene entre sus perfiles de Instagram y Twitter casi 4 millones de seguidores. Al no revelar nunca su identidad, han sido muchas las teorías que apuntan que la cuenta era utilizada por algún tipo de organización.

En su contenido lanza varias publicaciones haciendo referencia a libros de lectura o recomendaciones para leer, así como publicaciones de humor en Twitter.