El youtuber Borja Escalona lleva varios días siendo el centro de la polémica después de que se publicase un vídeo suyo en el que amenazaba a los responsables de un bar de Vigo con hacerles mala publicidad si le hacían pagar la cuenta.

Escalona acudió a un conocido local de empanadillas de la ciudad haciendo un directo en sus redes sociales y todo fue normal hasta que llegó el momento de abonar la cuenta: "¿Qué quieres que te pague esto? Yo no pago, yo como gratis, te lo he dicho antes de meterme la empanadilla en la boca, si te pago lo que os va a llegar es una factura de 2.500 euros por la promoción que os acabo de hacer", se le veía decir.

Pocas horas después, las imágenes se volvieron virales y Borja recibió cientos de comentarios que le tachaban de soberbio y chulesco. Hasta ayer, el protagonista de la polémica había decidido guardar silencio en los medios tras dar únicamente una breve explicación en su canal de YouTube, ya cerrado. Sin embargo, ha decidido romper su silencio en la tarde del 20 de agosto en 'Ya es verano'.

"No están siendo días fáciles, estoy soportando cosas a mi alrededor que como sociópata diagnosticado que soy no es fácil de sobrellevar, demasiadas cosas que no puedo controlar, no está siendo cómo pero no me queda otra que vivirlo, yo me lo he buscado y ahora lo estoy viviendo, lo que pasa es que hay mucha gente que se está lucrando de ello y mucha garrapata", empezó explicando.

"Llevo tres años luchando contra una sociopatía para intentar llevar una vida social normal. Se han sacado de contexto y se han salido de madre muchas de las actuaciones que yo he tenido porque quizá no se está preparado para el contenido que yo traigo. Está claro que este país da para muy poquito en cuanto a su capacidad de análisis", expuso tratando de justificarse.