El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP tiene el privilegio de ser la única carrera que actualmente posee el récord del mundo femenino y masculino en su distancia, pero no solo eso. El 21K organizado por la SD Correcaminos cuenta con ocho de las 10 mejores marcas masculinas de la historia en medio maratón y tres en el ranking femenino.

Así, el tiempo de Kibiwott Kandie en la Elite Edition de 2020, sigue vigente como ‘world record’ con sus imbatibles 57:32. Tras él, segundo, tercero y cuarto puesto son para Jacob Kiplimo (57:37), Rhonex Kipruto (57:49) y Alexander Mutiso (57:59), todas logradas en Valencia Ciudad del Running en 2020.

En el sexto y séptimo lugar, se colocan las marcas de hoy de Abel Kipchumba (58:07) y Rhonex Kipruto (58:09), respectivamente, en octavo la de Philemon Kiplimo (58:11) en la Elite Edition y cierran el ránking los 58:26 de Daniel Mateiko de este domingo.

El crono de Abel Kipchumba fue también la mejor marca mundial de 2021, mejorando el registro que él mismo tenía desde septiembre en Herzogenaurach, Alemania (58:48). De hecho, los siete primeros clasificados en València el pasado domingo mejoraron ese registro.

Mucho más que un récord del mundo femenino

En categoría femenina, Valencia se lleva los dos primeros puestos del podio gracias al récord del mundo de Letesenbet Gidey en la 30º edición del Medio Maratón Valencia y del 1:02:52 de Yalemzerf Yehualaw –que también ha batido la anterior mejor marca mundial– con 1:03:51. Además, en el octavo puesto encontramos a Joyciline Jepkosgei que en 2017 logró la plusmarca mundial en esta carrera con 1:04:51.

Además, la suma de la marca del ganador masculino y la ganadora femenina es la mejor jamás obtenida en la misma carrera, 2h00:59 (58:07 + 1:02:52), superando el crono conjunto de la Elite Edition de 2020 (2h02:50).

Mejores marcas nacionales

Respecto a los récords nacionales, se superaron cuatro, en concreto, los de Alemania masculino, con Amanal Petros (1:00:09); el de Djibouti masculino con Ibrahim Hassan (1:00:10), –superando el mítico récord de Ahmed Salah Hussein hace más de dos décadas–; el de Malta masculino gracias a Dillon Cassar (1:06:11); y el de Suecia femenino con Sarah Lahti (1:08:17).

También hubo más españoles sub 1h03:00 que nunca en la historia, siete, y once sub 1h05:00.