El gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, Borja Santamaría tranquilizó a los corredores populares valencianos tras la alarma generada tras la suspensión de la San Silvestre: "hay una diferencia muy clara entre la San Silvestre y el resto de carreras de la ciudad. La San Silvestre es más una fiesta, no hay un control de inscripciones. Una persona se pude llevar 100 dorsales y repartirlo. No existe un control como en una carrera habitual donde hay una inscripción con nombre, DNI, y todo tipo de datos que en caso de ser necesario se puede hacer un rastreo o transmitir los datos a Sanidad", destacó Santamaría en el acto de presentación del Pas Ras al Port de València. "La San Silvestre no es una carrera al uso, y nos ha parecido más pruedente dar un paso atrás y que este año no se celebre. No parece lo más adecuado llenar la plaza del Ayuntamiento de familias y gente disfrazada".

En cualquier caso, Borja Santamaría destacó que la programación del resto de carreras sigue adelante."Ni el Pas Ras que se celebra el 19 de diciembre ni el 10 K Ibercaja Valencia del 9 de enero, peligran. En la FDM de Valencia apostamos por hacer eventos deportivos seguros". En este sentido, el gerente de la FDM también anunció que en 2022 volverá el Circuito de Carreras Populares tal y como se conocía antes de la pandemia, con el mismo formato: "en 2021 empezamos con pruebas virtuales y luego hemos ido haciendo carrera a carrera pero sin el formato de circuito. En 2022 volverá como siempre, aunque con una participación más reducida".