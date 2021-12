La Concejala de Deportes y Envejecimiento Activo, Pilar Bernabé, destacó los beneficios del Maratón València Trinidad Alfonso EDP en la cuarta mesa de debate de #SomEsport, celebrada este martes en el NH Collection Valencia Colón.

"El Maratón es muy beneficioso para València porque liga el crecimiento de la ciudad con algo tan blanco y puro como el deporte. Venir a València es una experiencia saludable y el impacto económico y turístico es enorme, con 23 millones de euros en la edición de 2019 por poner un ejemplo. Somos la Ciudad del Running y es muy bonito ver como cada año sale más gente a animar a la calle y entiende que el Maratón es beneficioso. Además del impacto económico ha posicionado a Valencia como destino turístico de vida saludable. Recuperar la prueba popular y hacerlo con más de 15.000 personas es fruto de las ganas de Maratón, que implicaba también ganas de recuperar la normalidad y ver a los corredores”, destacó Bernabé.

La Concejala señaló también que el trazado del Maratón de València es propicio para batir récords personales y animó a las mujeres a unirse al mundo running: “En València tenemos la suerte de contar con referentes para las mujeres, ejemplos como el de Pilar López – periodista de Superdeporte maratoniana y abanderada del proyecto +En Meta de Teika -para que haya más gente que se anime a correr. Es muy importante que haya ejemplos inspiradores, de ahí que me gustara tanto el documental de '12 en meta'. Yo no me voy a apuntar al Maratón, pero al Medio estoy allí. En esta ciudad todos los fines de semana tenemos una carrera donde se pueden ir midiendo los atletas para llegar a la meta de disputar un Maratón”. “Es un trabajo de todos el potenciar la participación femenina,si somos capaces de enganchar a las referentes y normalizar la actividad del running entre las mujeres, subirá la participación. Hay que engancharse poco a poco a las carreras para llegar al Maratón”, finalizó Pilar Bernabé.